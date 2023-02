Veja o vídeo do Sapo Zen com as previsões para todos os signos

O Sol continua a transitar pelo signo de Peixes

Dia 27 a lua começa a sua fase crescente em Touro.

Favorável a fazer acontecer.

Hora de lançar sementes à terra pois o seu crescimento será mais rápido que o habitual.

Dia 2 Mercúrio chega a Peixes, devolvendo aos nativos de água uma maior apetência pela comunicação e contactos sociais.

Boa semana para todos.

Alexandra Ramos Duarte