Dia 26 a lua começa a sua fase crescente em Balança. Esta é uma lua muito relacionada com os relacionamentos. Favorece as relações a dois, mas também a expansão de negócios ou novos projectos que incluam por exemplo sócios, parcerias.

Dia 26, Mercúrio chega a Caranguejo, a mente está mais intuitiva. Mercúrio, o mensageiro dos deuses, rápido de pensamento e raciocínio torna-se mais sensível, mediúnico. Há maior necessidade de intimidade e envolvimento com o outro.

Dia 30 acontece o início de Neptuno retrógrado em Peixes até ao dia 5 de Dezembro trazendo clareza perante sombras ou incertezas. Neptuno é o planeta também associado à espiritualidade e o sonhar maior. Durante estes 5 meses convida-nos a interiorizarmos mais as nossas intenções e a reflectir sobre as metas futuras, as ambições.

Boa Semana a todos,

Alexandra Ramos Duarte