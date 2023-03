Veja o vídeo do Sapo Zen com as previsões para todos os signos

Semana intensa!

No dia 19 Mercúrio chega a Carneiro e as nossas opiniões são ditas de forma natural, espontânea e sem filtros. Há maior autoconfiança e estímulo para agirmos.

Dia 20 acontece a entrada do Sol em Carneiro e assinala-se o início do ano Novo Astrológico e início da Primavera. Mais energia para todos e especialmente para os signos de fogo (Carneiro, Leão e Sagitário). Agora já não há mais desculpas! Vá!

No dia 21 acontece Lua nova em Carneiro - vamos com a energia dos começos. Firmeza e foco.

Esta Lua nova em Carneiro, intensifica toda a energia no céu, sendo hora de plantar sementes com ousadia e muita paixão.

Dia 23 Plutão chega a Aquário e vem para revolucionar a nossa passagem. Aos poucos, este planeta geracional começa a forçar a mudança de mentalidades. Não dá mais para vivermos num mundo de fingimento ou de futilidades. Haverá a partir de agora maior consciência colectiva, maior sentimento sobre o nosso lugar no mundo.

Dia 25 Marte entra em Caranguejo. A força agora é a do amor. Aquele que supera e aguenta tudo!

Felicidades para o novo ano astrológico que agora inicia-se.

Alexandra >Ramos Duarte