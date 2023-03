Veja no Sapo Zen o vídeo com as previsões para todos os signos.

Dia 14 a lua começa a minguar em Sagitário e Marte faz quadratura com Neptuno. Os silêncios estão favorecidos. Importante lembrar que as respostas que procuramos na grande maioria das vezes já existem em nós e que por isso temos sempre a oportunidade de regressar à nossa essência.

Dia 15, o Sol faz conjunção com Neptuno fazendo nos questionar acerca de onde quer chegar e o que precisa?. Não se empatem. Tragam os sonhos à terra.

Dia 16, Vénus desafia (quadratura) Plutão: Não agarre o que não é para ser seu. Não force.

Nesse mesmo dia, Vénus chega a Touro. Vamos nos encher de amor, de carinho. Não crie resistência. Viemos para amar. Dedique tempo aos abraços,

aproveite as mensagens afetuosas. Podem vir também momentos de maior prosperidade financeira.

Ainda no dia 16, Mercúrio está em conjunção com Neptuno e o Sol em quadratura com Marte nao crie barreiras ou névoas. Aceite ver as coisas como elas sao.

Dia 17 Vénus faz ligação a Saturno ajudando a dar passos mais firmes nos relacionamentos

Boa Semana!

Alexandra Ramos Duarte