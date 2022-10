Veja as previsões para todos os signos

Dia 8 de Outubro:

Acontece o fim de Plutão em movimento retrógrado.

Agora sim poderemos voltar a construir estruturas mais sólidas e com maiores alicerces.

Os últimos tempos podem não ter sido fáceis mas agora as esperanças renovam-se.

Possivelmente pode ter ido fundo ao seu poço interior e achou as emoções e memórias.

Dia 10 de outubro:

Mercúrio entra em balança apaziguando as nossas relações e a nossa ligação com o mundo.

Ainda que devaga,r tudo se começa a alinhar e as palavras têm que ser colocadas nos seus sítios.

Podem ser resolvidas algumas questões que outrora estavam travadas.

Alexandra Rqmos Duarte