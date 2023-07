Veja no Sapo Zen o Vídeo com as previsões para todos os signos

A Lua começa dia 9 a sua fase minguante em Carneiro

Mercúrio faz aspectos com Neptuno e Plutão, facilitando a comunicação e a expressão da vontade própria

Dia 10 Marte chega a Virgem trazendo um posicionamento mais focado nos fatos e evidências.

Agimos somente quando estão bem claros os motivos da ação.

Maior perfeccionismo, e os detalhes não passarão despercebidos.Os níveis de organização são maiores.

Dia 11 Mercúrio chega a Leão, levando-nos a testar a nossa confiança, auto-estima e amor próprio.

O Sol segue seu caminho em Caranguejo.

Boa Semana a todos!

Alexandra Ramos Duarte