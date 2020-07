Os dias que rodeiam a data em que Mercúrio fica e deixa de ficar retrógrado são especialmente sensíveis, uma vez que a energia do planeta está ainda mais instável.

O impacto de Mercúrio retrógrado na vida de cada pessoa depende do facto de este trânsito planetário formar algum aspeto com os elementos do Mapa Astral dessa pessoa.

De um modo geral, no entanto, encontramos quatro signos a quem Mercúrio retrógrado exigiu mais provas - e esses são os signos que obterão agora as maiores recompensas pelos esforços que fizeram.

1 - Caranguejo

Uma vez que Mercúrio se encontra neste signo, estes nativos foram aqueles que enfrentaram maiores contratempos e dificuldades. Mercúrio retrógrado obrigou-o a adotar uma nova postura perante as situações, fazendo-o perspetivar a sua vida sob novas prioridades e ajudando-o a compreender melhor aquilo que é mais importante na sua vida. Enfrentou um processo de amadurecimento emocional e, devido aos desafios que teve de superar, conseguirá agora encontrar um maior equilíbrio entre aquilo que quer e aquilo que tem de fazer. É possível que tenha havido mudanças na estrutura familiar ou profissional, estando ainda a adaptar-se às mudanças. No entanto, esta fase ajudou-o a compreender melhor quem é e do que precisa para ser feliz.

2 - Capricórnio

Mercúrio retrógrado influenciou diretamente a área da sua vida que diz respeito aos relacionamentos e compromissos, e provavelmente trouxe-lhe desafios a este domínio, fazendo-o sentir, por vezes, que os seus esforços são em vão ou que não está a viver como realmente gostaria. Depois deste período de avaliações que podem ter trazido confusão, dúvidas, lágrimas e até discussões, gozará agora de maior estabilidade emocional, uma vez que Mercúrio retrógrado o ajudou a compreender o que precisa de erradicar da sua vida e o que tem de passar a enfrentar de maneira diferente, para poder sentir-se mais realizado e completo.

3 - Gémeos

Sendo regido por este planeta, dificilmente Mercúrio retrógrado não surte efeito sobre si. Na verdade, este trânsito tende a deixá-lo mais agitado e confuso, e as suas ideias atropelam-se umas às outras na ânsia de obter melhores resultados. Este período não foi fácil mas, à medida que Mercúrio volta a estar direto, tenderá a conseguir ver, a partir do caos que foram as últimas semanas, o que pode construir e em que medida pode melhorar a sua vida com as mudanças que efetuou.

4 - Carneiro

Mercúrio retrógrado em Caranguejo deixou-lhe a boca seca algumas vezes. O impacto deste planeta sobre si fez com que as suas inseguranças mais profunda viessem ao de cima, confrontando-o com os seus maiores receios. Pode ter sentido vontade de desistir de um relacionamento ou trabalho, desalentado por não obter as respostas que esperava ou por não ter compreensão da parte dos outros. Ainda assim, agora que Mercúrio volta a estar direto e irá progressivamente saindo de Caranguejo, para entrar em Leão, seu companheiro de Elemento, a sua auto-confiança voltará e, com ela, a firme certeza do seu valor. Isso ajudá-lo-á, sem dúvida, a dar passos mais firmes e seguros em relação ao que deseja, ajudando-o a ir ao encontro das suas necessidades.