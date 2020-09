Completa-se, aqui, um ciclo nas nossas vidas, e antes de avançarmos é tempo de mergulhar nas profundezas da nossa alma, reconhecer as nossas emoções e motivações e ganhar balanço para prosseguir viagem.

Tudo o que acontece no Universo obedece a ciclos: a Lua percorre as suas quatro fases ao longo de cada mês e, no decurso de um ano, atravessa os doze signos do Zodíaco. A Lua Nova marca o início de cada ciclo lunar, que atinge o seu pico de expressão máxima na Lua Cheia: é ela que dá força a tudo o que foi antes plantado, regado e cuidado, é também a Lua Cheia que potencia a nossa energia pessoal e que nos deixa mais expressivos e expansivos, mais fortes ou, se esta energia não for bem gerida, mais descontrolados. Em cada mês do ano as fases lunares ocorrem em signos diferentes e, assim, vamos experimentando a energia de todos eles, as oportunidades e dádivas que trazem, os desafios e dificuldades que lhes estão associadas.

A Lua Cheia ocorre sempre no signo oposto àquele em que o Sol se encontra. Por isso, em setembro, quando o Sol atravessa Virgem, a Lua Cheia acontece no signo Peixes, completando assim uma volta inteira ao Zodíaco, que foi iniciada em outubro do ano passado com a Lua Cheia em Carneiro. Ao chegarmos ao último signo do Zodíaco, aquilo que a Lua Cheia nos pede é nada menos que tudo: Peixes é o signo mais místico, é aquele que evoluiu mais a nível espiritual (e por isso os seus nativos têm geralmente uma intuição apurada e uma forte ligação ao mundo espiritual ou, se esta energia não está bem desenvolvida neles, sentem confusão, perdendo-se nos seus devaneios e tendo dificuldade em encontrar o seu rumo).

Nesta Lua Cheia em Peixes, podemos sentir-nos empurrados pelas nossas próprias emoções, como se quiséssemos resistir e manter o senso comum - afinal de contas, o Sol está no prático e prudente signo Virgem - mas sem sermos capazes de esconder por mais tempo o que sentimos. Aquilo que nos preocupa torna-se mais latente, mas também a beleza que encontramos nas coisas simples da vida está mais destacada.

Sendo Virgem um signo especialmente preocupado com a saúde, é provável que as questões que a ela dizem respeito sejam agora mais urgentes e incisivas na necessidade de encontrar uma resposta. A Lua Cheia em Peixes vem oferecer, assim, a possibilidade de encontrar, senão a cura, pelo menos um paliativo através daquilo que se encontra para lá do que a vista alcança e do que a mente compreende.