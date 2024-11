A Lua fica fora de curso quando não existe mais possibilidade de fazer aspetos com outros planetas, ou seja, em angulações de 0, 45, 60, 90 ou 180 graus com nenhum planeta. Quando fica fora de curso, podemos contar com imprevistos, situações inesperadas, que podem trazer problemas e dificuldades às nossas vidas, especialmente quando temos que fazer algo importante, como uma reunião de negócios, assinar um contrato ou projeto, fazer uma cirurgia ou começar um novo negócio.

Não pressione nenhuma situação quando a Lua estiver fora de curso, apenas siga o fluxo da vida e evite ações assertivas. O ideal é não começar nada importante quando a lua estiver fora de curso.

A Lua fora de curso é uma boa ocasião para meditar, praticar atividades que unam a mente e o corpo, para a reflexão e melhor ainda para descansar.

Em novembro, vamos ter a Lua fora de curso nos seguintes dias e horários: