Uma das grandes preocupações e dúvidas que nos perseguem está relacionada com as questões que envolvem o destino. A pergunta que mais fazemos constantemente é: afinal, somos livres ou predestinados? Até que ponto temos o poder de escolha, o livre-arbítrio? E até que ponto esse poder de decisão realmente existe?

Na verdade, existem dois tipos de carma: um deles exige o nosso esforço e aprendizado para ser superado, e o outro é aquele destino do qual não há escapatória. Todos nós já passámos por períodos da vida em que nos sentimos completamente impotentes, em que tentámos de tudo e nada nos tira daquele lugar difícil onde a vida, ou nós próprios, nos colocámos.

Se pararmos para observar a nossa vida e a vida das pessoas mais próximas, podemos confirmar que a vida se processa exatamente dessa forma. Enfrentamos dificuldades, algumas maiores e de difícil solução, e outras menores, que exigem esforço, mas sentimos que podemos superar.

Fases de sofrimento são normalmente marcadas por trânsitos de Saturno, enquanto fases de sofrimento extremo são geralmente marcadas por trânsitos de Plutão. Estes dois planetas estão diretamente relacionados com as questões do carma:

Um é simbolizado por Saturno, que mostra o carma que pode ser transformado através do nosso esforço e conscientização.

O outro é simbolizado por Plutão, que infelizmente não podemos transformar totalmente, pois faz parte do nosso grande aprendizado espiritual.

Plutão simboliza um mundo inconsciente, difícil e quase impossível de aceder, por isso não temos nenhum controlo sobre os eventos desencadeados por ele. É por isso que é chamado de “planeta do destino”.

Por exemplo, dificuldades financeiras, relacionamentos afetivos que envolvem casamentos com alcoólicos, toxicodependentes, doentes mentais, neuróticos e todo o tipo de dificuldades mais intensas que algumas pessoas vivem estão relacionadas com o nosso carma, que pode ser transformado através do esforço, da consciência ou do fim da ignorância.

Quando tomamos consciência, através de insights e plena compreensão, do porquê de estarmos a passar por certas situações, e nos dedicamos com toda a nossa força e capacidade de entendimento para as superar, damos um grande passo no nosso processo evolutivo. Avançamos no nosso processo cármico ao sairmos da ignorância, e através da consciência, mudamos padrões emocionais, mentais e comportamentais, começando a fazer melhores escolhas.

Certa vez, um leitor procurou-me para que lhe explicasse o motivo da sua provação: ele tinha dois filhos com paralisia cerebral. Quando me deparei com tamanha impotência e sofrimento, percebi rapidamente que este é o tipo de carma que não podemos transformar, pois está diretamente ligado ao nosso destino, à evolução da nossa alma e, mais ainda, do nosso espírito.

Não existe saída para este tipo de situação, pois qualquer decisão pode gerar ainda mais carma. A única solução é a resignação aos desígnios de Deus, do inconsciente, do destino, ou qualquer nome que queiras dar a esses processos que se manifestam na vida.

Portanto, se estiveres a passar por alguma provação neste momento, pára e reflete sobre os motivos e as possíveis soluções para essa situação. Muitas vezes, sentimo-nos impotentes, mas não tomamos a atitude necessária por medo ou pela dificuldade de enfrentar a vida como deve ser enfrentada, muitas vezes sozinhos.

Reflete, muda o que for necessário e possível, e aceita o teu destino, caso não haja outra saída.