27 de Junho de 2020

Assim que os nossos pés pisam o entendimento no sentido de cada caminho, toda a vida se engrandece, ilumina e vibra com uma maior confiança interior.

É necessário rever os hábitos que nos afastam das nossas metas e daquele que é propósito final.

Feliz dia!

28 de junho de 2020

Enquanto a lua não chega junto a balança, nutre-se em virgem. Tempo de cuidar e servir com compaixão. Virgem questiona mas ao estar oposta à energia de marte, precisa aceitar o tempo pelas respostas do tanto que quer entender (e assim controlar). Ser paciente... Cautelosa mas sempre amorosa e especial na forma com vem curar o mundo.

Um Domingo de paz!~

29 de junho de 2020

No mapa do momento que nos recorda da importância do treino da mente sobre a acção.

Marte em Carneiro opõem-se à Lua em Balança por isso é necessária mais calma no "combate", mais tolerância, respeito, coerência e ponderação. Há que usar a energia com determinação mas sobretudo com SABEDORIA...

Um beijinho para todos e um dia tranquilo

30 de Junho de 2020

É hora de sair da zona de conforto... Ou melhor de desconforto!

Marte em Carneiro pode nos trazer mais agitação mas também mais energia que deve ser corretamente direcionada por exemplo para a prática de exercicio físico e claro também para nos tornar mais assertivos na meta a atingir.

Sol e mercúrio (ainda retrógrado) estão em harmonia com Úrano, o que acelera mais o mundo na busca de respostas ligadas à liberdade e à libertação necessária.

A lua cheia e o eclipse de dia 5 estão quase aí por isso mude de casa, de ideias, de estruturas e facilite o seu processo de "let it go"!

Faça amigos, novos contatos, parcerias. Pense diferente.

Seja diferente.

Uma semana assertiva para cada um de vós.