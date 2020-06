21 de junho de 2020

Sol, Lua, Mercúrio e eclipse em caranguejo

E hoje tanto se junta no céu... Tanta lua enaltecida e com ela tão mexidas andam as nossas emoções e sensibilidade. A sensação da alma vasculhada, as nossas raízes, o nosso lar. São os humores, o vazio, a instabilidade e a carência trazidas à tona. Dores, traumas e feridas a SARAR PARA CURAR.

É o passado a chamar, para que nos dediquemos a nós, aos outros...

É tornarmos-nos cuidadores e protetores do planeta... Aceitando que perdermos-nos também é caminho...e que tudo o que desaparece, reparece de uma outra forma...e só assim os finais tomam novo significado.

Um domingo especial para todos