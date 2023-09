Entramos em setembro influenciados energeticamente pela Lua Cheia em Peixes, que ocorre a 31 de agosto e que desperta a nossa consciência a um nível mais profundo. É possível que comecemos setembro mais introspetivos e voltados para os aspetos espirituais, com a preocupação de darmos um sentido mais completo às nossas vidas, estando menos centrados nas questões materiais e mais preocupados com aquilo que entendemos ser a nossa missão de vida. Esta energia faz-nos também ter maior empenho no fortalecimento de laços e no cuidado com as relações com aqueles que amamos, sendo um período favorável ao romance e à reparação de desequilíbrios que tenhamos detetado na nossa vida afetiva.

Vénus, o planeta que rege o amor e os relacionamentos, deixa de estar retrógrado no dia 3 de setembro e está no signo Leão, favorecendo a motivação para a conquista amorosa e para o desenvolvimento de relações. Poderemos sentir necessidade de passar mais tempo com a família e de atender às necessidades das pessoas próximas, já que o nosso espírito de proteção é acentuado por esta influência.

Logo no dia seguinte, porém, voltamos a sentir um "travão cósmico", na medida em que Júpiter, o planeta que domina a expansão, o conhecimento e até a sorte, fica retrógrado no dia 4. Esta influência pode fazer com que nos sintamos bloqueados e impedidos de agir, pois, como Mercúrio também está retrógrado (assim como Saturno, Úrano, Neptuno, Plutão e o Nodo Lunar Norte), as situações tendem a estar paradas, a não correr da forma como esperávamos ou gostaríamos que corressem, e há maior propensão para surgirem contratempos.

Setembro tem, sem dúvida, uma energia dominante de abrandamento, pois quase todos os planetas estão retrógrados (apenas Marte se mantém direto e, apesar de ser o planeta propulsor da ação, está em Balança, um signo que reflete e pondera, hesitando em vez de agir).

Tudo nos astros nos lembra da importância de analisar, averiguar, ponderar, comparar, refletir. Este período é ideal para passar a pente fino todas as áreas da nossa vida, e também para nos voltarmos mais para dentro de nós próprios e para procurarmos pôr em ordem aquilo que não nos deixa estar em paz. Ouvir a melodia serena do nosso coração é a melhor forma de percebermos o que precisamos de mudar, o que devemos fazer, e aquilo que devemos simplesmente entregar ao Universo, confiantes na sua maneira de resolver as situações.

O Sol atravessa o signo Virgem até ao dia 23, pelo que durante a maior parte do mês a energia dominante é influenciada por este signo, que se destaca pela sua preocupação com os detalhes, pela prudência e pelo perfecionismo. Virgem é discreto, reservado e ponderado, não gosta de fazer alarido das suas conquistas mas é muito exigente consigo próprio e com os outros, fazendo o que pode para evitar falhas e procurando o autoaperfeiçoamento constante. Sob a influência deste signo, este mês é especialmente propício para corrigir o que não está bem na nossa vida, para fazer uma limpeza em sentido físico, arrumando a nossa casa, renovando a sua energia e libertando espaço ao desfazermo-nos de tudo o que já não nos faz falta, e também a nível mental, ajudando-nos a pôr as ideias em ordem.

Será mais fácil fazê-lo na segunda metade do mês, pois Mercúrio, o planeta que influencia a mente, o pensamento e a comunicação, deixa de estar retrógrado no dia 15, fazendo com que, a partir dessa data, seja mais fácil avançar com projetos que estavam parados e dar um novo impulso positivo à nossa vida, principalmente nos aspetos materiais que dela fazem parte. A vida profissional é favorecida a partir desta data, e também a vida financeira e as questões práticas do dia-a-dia, que podem ser resolvidas de forma mais célere a partir dessa data.

No dia 14, a Lua Nova em Virgem ajuda-nos a clarificar aspetos da nossa vida que nos deixam dúvidas, que nos trazem confusão ou falta de segurança, e dá-nos a ponderação necessária para definir um plano de ação para avançar e ir ao encontro daquilo que acreditamos e sentimos ser o melhor para nós.

O mês termina sob a influência da Lua Cheia em Carneiro que, a 29, vem acelerar a energia dominante, trazendo-nos mais garra e motivação para a ação e antecipando as mudanças que outubro, que conta com dois eclipses, nos irá trazer.