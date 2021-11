Sob os efeitos da passagem do Sol por Escorpião, as emoções estão também em destaque e podem ser muito intensas.

Novembro é, por excelência, o mês mais favorável às transformações profundas e à ligação ao mundo espiritual. Começamos sempre com a celebração do dia de Todos-os-Santos, a festa Católica que coincide com o importante Samhain pagão, a festividade que celebra a ligação entre o mundo terreno e o mundo espiritual, lembrando-nos que a nossa vida é uma passagem. Astrologicamente, o mês é dominado pela energia do signo Escorpião, o mais complexo e difícil de decifrar, cuja personalidade está profundamente ligada às transformações.

Assim, seja qual for o seu signo, este período pode ajudá-lo a entrar em contacto com as suas emoções mais profundas e, por outro lado, com a sua espiritualidade. É ideal para desenvolver os dons intuitivos, prestando mais atenção aos sinais, às coincidências e sincronicidades, por exemplo.

Esta energia é especialmente forte no dia 4 de novembro, quando a Lua inicia um novo ciclo, entrando na fase de Lua Nova, uma vez que se encontra com o Sol no signo Escorpião. Os dias que rodeiam esta data podem deixar-nos mais agitados e ansiosos, já que esta energia mexe com as nossas emoções mais profundas, incentivando-nos a sair da nossa zona de conforto e a desafiar os nossos limites. Este período favorece as transformações, mesmo que elas sejam difíceis e até dolorosas, pois teremos mais coragem para levar a cabo aquilo que precisamos de fazer para "mudar de pele", deixando para trás o que já não faz parte de quem hoje somos.

A Lua Nova em Escorpião é também favorável para dinamizar a vida amorosa, reacendendo a chama da paixão e intensificando a intimidade.

Este período pode ser tenso, uma vez que a Lua e o Sol se opõem a Úrano, o explosivo planeta das mudanças, e formam uma quadratura a Saturno, o pesado senhor do carma e das limitações. Pode ter necessidade de romper com regras que o restringem, mas não saberá facilmente de que forma pode levar a cabo essas mudanças. Tenha atenção à maior tendência para a impulsividade neste período, pois os ânimos podem exaltar-se e fazer com que se descontrole facilmente.

Mercúrio entra no signo Escorpião no dia 5, aguçando a nossa mente e ajudando-nos a ver com maior clareza e perspicácia as motivações que se escondem por detrás das atitudes dos outros, os pormenores que afetam o desenrolar de uma situação, as letras miúdas dos contratos. É uma boa fase para avaliar ao pormenor os assuntos mais importantes da nossa vida, já que estamos mais atentos a detalhes que podem fazer toda a diferença para os resultados que desejamos obter.

Vénus entra em Sagitário no dia 16, despertando a nossa faceta mais aventureira e sedutora. Podemos sentir-nos mais extrovertidos e motivados para alargar a nossa rede social, conhecendo pessoas novas e vivendo os nossos afetos de forma mais descontraída.

Júpiter, o planeta da expansão, forma uma semiquadratura a Quíron, o nosso curador interior, no dia 17, o que pode motivar-nos a querer resolver mágoas que trouxemos do passado, possivelmente até bloqueios oriundos de encarnações passadas. Esta energia, embora tenha uma motivação positiva, pode deixar-nos tensos, pois não será fácil superar aquilo que precisamos de curar e entrar em harmonia com os nossos ideais e com o caminho que traçámos para nós.

A Lua Cheia em Touro, no dia 19, põe de novo o foco nas nossas conquistas, no amor, naquilo que queremos alcançar, no que consideramos nosso. Neste período, favorável ao romance e à paixão, haverá também maior tendência para o ciúme e a possessividade, o que pode gerar conflitos nas relações amorosas. Esta fase lunar é ideal para nos dedicarmos ao nosso bem-estar, investindo em atividades que mimem os nossos sentidos e que nos tragam de volta à nossa essência interior, fortalecendo o nosso sentido de identidade e lembrando-nos de quem somos. Esta Lua Cheia vem acompanhada por um eclipse parcial da Lua, o que faz com que possa haver situações inesperadas, revelações súbitas que nos trazem informações importantes, encontros e reencontros marcantes. Haverá, seja qual for a situação, uma importante clarificação de assuntos que são basilares na nossa vida.

O Sol deixa Escorpião para entrar no signo Sagitário a 21, seguindo-se-lhe Mercúrio, no dia 2. A partir daí, a energia dominante tende a tornar-se mais leve, mais favorável à comunicação, mais alegre e otimista. O Sol em Sagitário ajuda-nos a confiar mais na sorte, na vida e, sobretudo, nas nossas capacidades para termos e conquistarmos aquilo que nos é mais querido e aquilo que mais ambicionamos.

Saturno forma um sextil com Quíron no dia 26 — tratando-se de dois astros com forte ligação ao Carma, é possível que consigamos, agora, superar uma prova importante, relacionada com o propósito que viemos cumprir a esta vida, com a missão que escolhemos desempenhar.

Em suma, novembro é um mês caraterizado por uma energia que favorece as transformações interiores e que, à medida que o tempo avança, nos vai ajudando a abrir caminho, rumo às metas que desejamos, mostrando-nos que há muito mais à nossa espera e que temos um horizonte muito mais vasto do que alguma vez sonhámos.