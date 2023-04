Respire fundo, porque maio não vai ser fácil. Ao longo do mês os planetas formam vários aspetos entre si e que nos desafiam e que mexem com aspetos da nossa vida que são particularmente delicados e importantes. As questões ligadas à segurança, às posses e ao poder serão predominantes, abanando as nossas estruturas a nível material e emocional.

Logo no dia 1, Mercúrio, que está retrógrado, encontra-se com o Sol numa conjunção, o que pode facilitar a compreensão de algumas situações, sobre as quais conseguirá ter uma perspetiva mais profunda, reparando em pormenores que antes lhe haviam escapado. Mercúrio deixará de estar retrógrado no dia 14 e, a partir dessa data, as situações tenderão a desenrolar-se de forma mais fluida e rápida.

No dia 1 de maio há outro importante acontecimento a nível astrológico: Plutão fica retrógrado, sendo a primeira vez que o faz desde que entrou em Aquário, a 23 de março.

Plutão relaciona-se com o poder, as dinâmicas de controlo, o domínio, a transformação pessoal, as sombras que nos habitam. Plutão retrógrado em Aquário pode trazer importantes mudanças a nível social, relacionadas com os governos, as ideologias, as desigualdades sociais e todos os temas a que Aquário dá especial atenção. Na esfera individual, Plutão retrógrado em Aquário pode despoletar um processo de libertação de situações que de alguma forma nos condicionam ou acorrentam. A influência de Plutão retrógrado é muito profunda, mas atua de forma subtil, conduzindo processos de mudança que levam meses, e até anos, e os seus efeitos só são notados quando, ao olharmos para trás, compreendemos o quanto mudámos em determinados aspetos da nossa vida.

Abril trouxe-nos o primeiro eclipse do ano, inaugurando um período caraterizado por mudanças importantes; em abril tivemos um eclipse solar, em maio teremos um eclipse lunar, que opõe a Lua Cheia em Escorpião ao Sol em Touro. Sendo dois signos especialmente intensos e apaixonados, este eclipse pode deixar o nosso coração em alvoroço e exaltar as nossas emoções, as quais serão postas em destaque. Os eclipses lunares relacionam-se diretamente com as emoções e trazem ao de cima questões que nos fazem perceber melhor o que sentimos e aquilo de que precisamos.

O eclipse lunar ocorre no dia 5 de maio e, nos dias que antecedem e que se seguem a essa data, é natural que se sinta mais agitado, ansioso, nervoso e até irascível.

Pode receber informações importantes que estavam escondidas, pois os eclipses tendem a pôr a descoberto algo que estava oculto, e pode, também, ser confrontado com situações que vêm pôr em causa os seus sentimentos e a forma como se posiciona em relação a uma determinada situação ou pessoa.

O Sol está em Touro, o signo da posse e da necessidade de estabilidade, e é mais provável que sintamos necessidade de garantir a nossa segurança, tanto a nível material como no domínio emocional. Pode haver desenvolvimentos em questões relacionadas com dinheiro, heranças, contratos e posses em geral e pode, também, enfrentar situações que lhe trazem poderosas transformações a nível emocional, já que a Lua Cheia em Escorpião mexe com as emoções mais profundas e pode agitar aquilo que parecia estar firme.

A energia do eclipse lunar em Escorpião oferece um forte potencial transformador e pode dar-lhe a coragem de que precisa para resolver um assunto na sua vida, encerrando um capítulo ou pondo fim a uma situação que já cumpriu tudo o que tinha a ensinar-lhe ou o papel que veio desempenhar na sua vida.

O dia 9 de maio será outra data a ter em conta, já que o Sol forma uma conjunção a Úrano, o que faz com que seja um dia explosivo, com possíveis reações e acontecimentos inesperados e mudanças que podem surgir de forma abrupta e até disruptiva. Úrano abana com as estruturas e deita por terra aquilo que não está assente em bases saudáveis, permitindo-nos construir algo melhor e mais firme nesse lugar.

Entre os dias 14 e 21 de maio Júpiter forma uma quadratura com Plutão, o que pode fazer-nos sentir tensos e bloqueados, uma vez que esta energia é bastante intensa e limitadora.

Júpiter faz-nos sentir necessidade de nos expandirmos e expressarmos, mas a quadratura impõe-nos limitações que nos dificultam os movimentos. Uma vez que Plutão, retrógrado, está envolvido nesta quadratura, os obstáculos que encontramos visam ajudar-nos a descobrir o nosso potencial e a explorar as nossas capacidades de uma forma mais profunda. No dia 16, Júpiter entra no signo Touro e, ao longo dos próximos meses, ativará as áreas da nossa vida relacionadas com este signo, nomeadamente as questões ligadas à segurança e à estabilidade, oferecendo-nos boas perspetivas no campo financeiro.

Outra data tensa será o dia 19, quando Marte forma uma conjunção a Plutão.

Aproveite o potencial criativo que estas duas forças lhe trazem, mas seja mais comedido nas suas palavras e atitudes, pois há maior tendência para conflitos qualquer ação pode ter repercussões difíceis de prever.

Até ao dia 21 de maio o Sol avança pelo signo Touro, convidando-nos a uma apreciação mais sensorial e sensual de tudo o que está à nossa volta: Touro é o signo ligado à terra e à Natureza, e ensina-nos a valorizar tudo aquilo que temos de mais palpável, encontrando o valor incomensurável que reside nos aspetos mais simples da vida. Esta energia é especialmente sentida no dia 20 de maio, quando o Sol e a Lua se encontram na Lua Nova, que aligeira a tensão da primeira metade do mês. Depois de um período cheio de acontecimentos astrológicos intensos, que nos confrontam com situações que suscitam reações em nós e podem despoletar importantes mudanças, a segunda metade do mês tende a ser mais harmoniosa, ajudando-nos a recuperar o equilíbrio e a seguir caminho de forma ponderada, mas consistente.

O Sol em Gémeos ajuda-nos a ter uma visão mais ampla sobre as situações com que nos confrontamos; Mercúrio em Touro confere-nos estabilidade e rigor prático, Marte entra em Leão e acentua a nossa garra e a nossa sede de conquista.

O final do mês volta a trazer-nos alguma tensão, já que, entre os dias 27 e 29, o Sol forma uma quadratura a Saturno, o planeta das restrições. Podemos sentir-nos mais desanimados neste período, perdendo mais facilmente a esperança ao sermos confrontados com dificuldades e obstáculos. Embora a energia trazida por este aspeto seja pesada, ela ajuda-nos a avaliar as situações de forma mais crua e a assumir a responsabilidade que temos em relação a tudo o que desejamos ver vingar e, em última instância, em relação à nossa felicidade.