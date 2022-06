Temos uma Super Lua Cheia e o Solstício de verão, que marca uma viragem na energia dominante mas, de um modo geral, será um mês calmo e favorável ao desenvolvimento de projetos.

O Sol atravessa o signo Gémeos até ao dia 21 de junho, o que inspira a nossa mente a procurar alargar horizontes e traz leveza aos nossos dias. O Sol aproxima-se do ponto máximo da sua energia em relação à Terra, que acontece no dia 21 de junho, às 9:14, com o Solstício de verão, que corresponde ao dia mais longo do ano e ao momento em que a energia solar é mais intensa, porque os raios solares incidem durante mais tempo sobre a superfície terrestre (no Hemisfério Norte). A energia de junho é, pois, fortemente marcada por este crescendo: sentimos um apelo para abraçar projetos, sonhos e ideias com fervor e ir em busca de novas soluções.

Mercúrio, que é o planeta regente de Gémeos e que é o principal responsável pela comunicação, deixa de estar retrógrado logo no dia 3, o que é bastante favorável para a resolução de situações que se mantinham pendentes e para desbloquear assuntos que pareciam estar estagnados. O potencial criativo é agora ativado, sendo um mês muito favorável para pôr ideias em prática e definir planos de ação. Também é um período propício a tudo aquilo que diz respeito à comunicação, nomeadamente trabalhos relacionados com o público e com o ensino, especialmente a partir do dia 13 de junho, quando Mercúrio entra no signo Gémeos, ativando em pleno a sua energia.

No dia 4 de junho, porém, Saturno fica retrógrado, e isso representa uma maior necessidade de comprometimento e sentido de responsabilidade, que estarão em destaque ao longo dos próximos meses. Saturno retrógrado pode condicionar as nossas ações, fazendo-nos assumir de forma nem sempre fácil as consequências das nossas decisões, escolhas e atitudes. Ainda assim, os trânsitos de Saturno são demorados, o que significa que a sua influência pode não ser imediatamente sentida. Trata-se de um processo de desenvolvimento que, ao longo dos próximos meses, irá conduzir-nos em determinado sentido, confrontando-nos com situações que são importantes para a nossa aprendizagem e para a nossa evolução.

Vénus e Úrano formam uma conjunção (aproximam-se) no dia 11, o que pode trazer explosões emotivas e intensificar as paixões.

No dia 14 de junho temos uma Super Lua Cheia em Sagitário, que nos traz uma explosão de energia positiva. As Super Luas acontecem quando a Lua está mais perto da Terra, o que faz com que a sua influência se faça sentir de forma amplificada, e Sagitário é um signo especialmente otimista e confiante, trazendo-nos esperança e dinamismo para avançar em direção à concretização dos nossos sonhos, com maior confiança nas nossas capacidades e até na própria vida. Esta é uma das melhores Luas Cheias para manifestar algo que se deseja alcançar, para fazer pedidos ao Universo e dar passos concretos para a sua concretização.

No dia 21 de junho, com o Solstício de verão temos um pico de energia solar, favorável à ação, à concretização e à expansão a todos os níveis. No mesmo dia o Sol entra no signo Caranguejo, e energia dominante passa a ser mais introspetiva, atenciosa e sensível ao que nos rodeia e, especialmente, ao que se passa dentro de nós.

A empatia para com o outro, a atenção às suas necessidades e o cuidado com aquilo de que o nosso coração precisa estão agora em destaque, evidenciando-se ainda mais a partir do dia 28, com a Lua Nova em Caranguejo. Nesse mesmo dia, Neptuno fica retrógrado, acentuando a nossa capacidade intuitiva e ajudando-nos a virarmo-nos mais para dentro de nós, aceitando as complexidades de que somos feitos e desenvolvendo uma maior capacidade de compaixão para com os outros e também em relação a nós mesmos e às nossas falhas.

Vénus entra no signo Gémeos no dia 22, ajudando-nos a processar as emoções com maior leveza e a buscar a partilha de informação como forma de fortalecer os laços que nos ligam aos outros.