Temos duas Super Luas Cheias e vários planetas retrógrados, pelo que, por um lado, será mais difícil conter as emoções, uma vez que tenderá a sentir-se mais impaciente e estará mais impulsivo e, por outro lado, as situações parecem estar bloqueadas, não avançando como gostaria, o que gera ainda mais tensão interior.

O mês começa com uma Super Lua Cheia em Aquário, logo no dia 1, e termina com uma Super Lua Cheia em Peixes, no dia 31.

As Luas Cheias correspondem a picos de energia lunar, deixando-nos mais agitados, tensos e, também, mais emotivos. Agosto começa e termina sob esta influência, o que representa um mês em que a energia está contida, já que começamos o mês com maior intensidade emocional e assim terminamos também.

A Lua Cheia em Aquário pode despertar em nós o desejo de liberdade, de romper com as amarras que nos limitam em algum campo das nossas vidas, especialmente no campo afetivo, já que a Lua se opõe ao Sol em Leão, o fogoso signo regido pelo Sol, que é intenso e apaixonado. A dualidade entre o "eu" e o "tu" será de difícil gestão ao longo do mês e pode trazer ao de cima conflitos nestes primeiros dias de agosto. O mês termina sob a influência da Lua Cheia em Peixes, que acentua a vertente espiritual dentro de cada um de nós, fazendo-nos voltar mais para questões que vão além do quotidiano.

Podemos enfrentar uma crise existencial ou sentirmo-nos mais em baixo, voltando-nos para dentro de nós mesmos em busca de respostas ou deixando de acreditar naquilo que nos serviu de alento no passado. A Lua Cheia em Peixes pode trazer mensagens importantes, que chegam através de sinais, coincidências e sonhos, por exemplo. As duas Luas Cheias do mês de agosto são Super Luas (porque a Lua está mais próxima da Terra, devido à sua órbita habitual, o que faz com que pareça maior e mais brilhante), o que faz com que a sua energia seja ainda mais forte.

O final de julho trouxe-nos alguma tensão, na medida em que Plutão formou aspetos tensos com os Nodos Lunares, e Vénus e Quíron ficaram retrógrados. Em agosto, intensifica-se esta tensão, especialmente a partir do dia 23, uma vez que também Mercúrio fica retrógrado. Em agosto estão retrógrados Saturno, Plutão, Neptuno, Vénus e Quíron, sendo que Mercúrio entra na sua fase sombra no dia 4 (que antecede o período em que fica retrógrado, a 23), começando a abrandar e fazendo com que os acontecimentos tendam a enredar-se sem evoluírem. No dia 28, também Úrano fica retrógrado.

Há uma forte tendência energética para o abrandamento, para a paragem, para remoer, repisar, reviver acontecimentos e situações. Questões difíceis podem voltar a estar em destaque, assuntos que se arrastam tendem a ganhar maiores proporções, não será fácil pôr projetos em marcha nem dar andamento a ideias e planos.

Conte com possíveis explosões de cólera, discussões e atritos sobretudo no dia 9 de agosto, já que Úrano forma um aspeto tenso com Vénus, e esta energia será sentida especialmente nos relacionamentos. Pode ter conhecimento de factos que o vão fazer ver as situações sob uma perspetiva diferente e que podem deixá-lo surpreendido ou mesmo inseguro, pois podem abalar aquilo que tinha como certo.

A meio de agosto teremos uma semana de maior equilíbrio, acalmando os ânimos e ajudando-nos a ganhar uma visão mais apurada sobre as situações e sobre os nossos sentimentos. No dia 13, o Sol forma uma conjunção com Vénus e, embora este planeta esteja retrógrado, pode ser um dia favorável para o amor e o romance, tendendo a haver mais harmonia em casal. A Lua Nova em Leão, a 16, ajuda-nos a despertar a "fera adormecida" dentro de nós, dando-nos coragem para avançar em direção à concretização do que o nosso coração deseja. As feridas que guardamos podem ser postas em destaque por Vénus retrógrado, e a Lua Nova em Leão poderá ajudar-nos a ter uma luz sobre aquilo que podemos fazer para curá-las.

Apesar de o Sol estar em Leão, o signo de que é regente e onde se sente plenamente "em casa", convidando à expressão individual e à expansão, neste agosto não será fácil desfrutar da vida sem preocupações. A energia dominante chama a nossa atenção para a importância de compreender aquilo que, dentro de nós, nos puxa para baixo, e o que não nos deixa avançar, assim como aquilo que não está estruturado de forma correta e que, por isso, não pode ir longe.

No dia 23 o Sol passa para o signo Virgem, ajudando-nos a organizar melhor as nossas ideias e a definir estratégias e planos, favorecendo a concentração e a disciplina. Uma vez que este é também o dia em que Mercúrio fica retrógrado, e Virgem é regido por Mercúrio (o que faz com que o seu impacto seja sentido de forma ainda mais intensa), não conte com facilidades. Aproveite, sim, este período para analisar as situações ao pormenor, procurando detetar possíveis erros e falhas e redefinindo os seus planos de forma a orientar as suas ações para irem ao encontro do que procura.

No dia 27, Marte entra no signo Balança, o que apura a nossa capacidade de tomar decisões justas e equilibradas, já que este signo procura sempre agir de forma imparcial. Esta influência é apaziguadora, trazendo-nos maior serenidade e ajudando-nos a pôr em ordem todos os aspetos da nossa vida que estavam em desequilíbrio. E bem precisamos, pois logo no dia seguinte é Úrano a ficar retrógrado e a exigir uma maior dose de paciência da nossa parte.

Em suma, conte com contratempos, obstáculos e até frustração ao longo deste mês. Embora as emoções se exaltem, sobretudo devido às duas Super Luas Cheias, e também à Lua Nova em Leão, o facto de quase todos os planetas estarem retrógrados força necessariamente a um abrandamento, não permitindo que as situações evoluam de forma rápida. Não perca a paciência, procure aproveitar este período para se conhecer melhor a si mesmo e para detetar as falhas que não o estão a deixar alcançar o sucesso. Corrija desequilíbrios nas relações mais próximas e procure compreender aquilo que é realmente mais importante para si.