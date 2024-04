Veja no SAPO Zen o vídeo com as previsões para todos os signos

A semana começa com o eclipse solar no signo de Carneiro apoiado por quatro planetas que corresponde a um stellium.

Tudo que está relacionado com “solar” é para expandir, crescer, brilhar!

Os nativos de Carneiro, além de terem de ser prudentes, nomeadamente com a forma como comunicam, pois a mente está acelerada, o momento também pede o semear de novas sementes e projetos.

Os relacionamentos vão estar em evidência, não só esta semana como nas próximas.

Júpiter aproxima-se de Úrano, o que corresponde a uma bênção dos céus! Aproveitem bem este aspeto maravilhoso!

Vénus em Carneiro vem trazer brilho aos signos de fogo, Leão, Sagitário e Carneiro.

Paixões repentinas podem acontecer!

Júpiter, bem ligado a Saturno, traz a responsabilidade em novos empreendimentos.

Sol em conjunção a Quíron é uma excelente oportunidade para olhar de frente para as feridas (Carneiro).

Desejo a todos uma excelente semana,

Cristina Candeias