Semana de grande intensidade devido a toda a energia que se encontra em Escorpião, a pedir uma grande transformação. É tempo de abrir mão de tudo que não faz mais sentido.

Plutão faz uma boa ligação à Vénus, a trazer grande capacidade para vivenciar o amor. Intensidade e paixão.

Facilidades: Escorpião, Touro, Balança.

Úrano faz várias ligações menos positiva.

A semana tende a ser recheada de contratempos, imprevistos, que nos tiram a calma. Precisamos de trabalhar a calma e a flexibilidade.

Esta semana é muito tensa, pelo que precisamos de trabalhar a calma, a paciência e a flexibilidade.

Dificuldades: Aquário, Touro, Escorpião

Neptuno também desafia a Vénus a trazer situações de desilusão. Semana para trabalhar as expectativas.

Dificuldades: Peixes, Virgem.

Semana de Lua em quarto minguante em Leão, a solicitar que retiremos da nossa vida tudo o que não faz mais sentido.

Desejo a todos uma Feliz semana,

Cristina Candeias