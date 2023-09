Veja no Sapo Zen o vídeo com as previsões para todos ossignos

A Lua inicia a semana no signo de Carneiro, a pedir ação, movimento, iniciativa, empreendedorismo.

Marte entrou no signo da diplomacia, Balança, a fazer pressão aos signos Cardinais.

Marte tenso com o Sol destes nativos irá trazer situações controversas, e desafiantes na vida

Dificuldades: Carneiro , Caranguejo e Capricórnio

Os nativos de Ar, Gémeos, Balança e Aquário, podem aproveitar a energia deste planeta para projetarem novas situações.

Mercúrio retrógrado, pede ponderação, análise, estudo, reflexão! Se nos guiarmos por estas premissas, nada temos a temer.

Vénus também retrógrada, pede o mesmo.

No entanto, todos os relacionamentos que não se encontrem a viver de acordo com a verdade, acabam. Claro que a culpa não é da Vénus retrógrada, mas sim dos valores humanos de cada um.

Dificuldades: Touro-Leão-Balança

Desejo a todos uma feliz semana,

Cristina Candeias