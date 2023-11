Veja no Sapo Zen o vídeo com as previsões para todos os signos

A semana apresenta-se com algumas divergências que passo a exemplificar.

O Sol em Sagitário e Marte desafiam Saturno, a trazer dificuldades. A vida fica mais lenta, problemas do passado aparecem para serem resolvidos.

Dificuldades: Sagitário e Virgem

Vénus nos últimos graus de Balança desafia Plutão a trazer a possibilidade de conflitos em termos relacionais. Flexibilidade precisa-se.

Dificuldades: Touro – Balança - Capricórnio

Mercúrio e Júpiter bem alinhados trazem facilidades na comunicação. As concretizações ficam facilitadas.

Mercúrio desentende-se com Neptuno, e assim a palavra fica dispersa, confusa, com possibilidades de existirem mal-entendidos.

Mais para o meio da semana, Saturno tem um feliz encontro com Vénus a trazer a estabilidade e a segurança.

Facilidades: Peixes – Balança - Touro

Desejo a todos uma feliz semana,

Cristina Candeias

