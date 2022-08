Veja as previsões para cada signo

A semana inicia sob influência da Lua nova em Virgem! É tempo de semear novas sementes e projetos.

A deusa do amor está tensa com Saturno e Úrano a trazer instabilidade quer em termos relacionais como em termos financeiros.

Leão, Capricórnio e Touro são os signos mais afetados com estas posições.

Possibilidades de gastos inesperados.

Mercúrio encontra-se em Balança a trazer facilidades para novos acordos e negociações. A palavra está mais suave mais diplomática.

Marte encontra-se em Gémeos a trazer facilidades para estes nativos, os projetos devem avançar agora.

Favorece os nativos de Balança e Aquário.

Marte tenso ao Sol dos Virgens e Peixes estes nativos podem passar por situações de tensão, dificuldade e irritabilidade.

Cristina Candeias