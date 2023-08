Veja no Sapo Zen os vídeos com as previsões para todos os signos

A semana começa com Marte a desafiar Neptuno, aspeto de cansaço, diminuição de energia. Devem ser prudentes com assinaturas de contratos.

Dificuldades: Carneiro-Peixes

Mercúrio encontra-se retrógrado, pelo que a nossa vida fica mais lenta, mais parada e temos tendência a ficar mais distraídos.

Dificuldades Virgem- Gémeos.

O Sol desafia Saturno, e o início da semana poderá ser acrescido de dificuldades.

Dificuldades: Virgem

Mercúrio bem ligado a Úrano traz novas ideias e novos projetos.

Marte em Balança é muito conciliador, benéfico na resolução de atritos.

Facilidades: Gémeos-Balança-Aquário.

Desejo a todos uma feliz semana,

Cristina Candeias