A semana começa com a Lua no signo dos relacionamentos, a solicitar uma outra forma de vivenciar os afetos.

Sol entra no signo de Touro!

Parabéns a todos os nativos, começou o novo ciclo solar.

Semana auspiciosa e abundante devido ao aspeto entre Júpiter e Úrano!

É tempo de colheita de todo o esforço, das sementes plantadas.

Dia 23, temos a efeméride da Lua cheia no eixo Escorpião/Touro e existirão situações em que temos de aprender a abrir mão.

Para o fim de semana a Vénus em Carneiro começa a desafiar Plutão. Assim são de esperar conflitos em termos relacionais.

A impulsividade poderá trazer mais complicações.

Marte encontra Neptuno e será outro aspeto que poderá trazer algumas situações desafiantes. As iniciativas devem ser meticulosamente pensadas. Neptuno é a névoa.

Este aspeto cria muito cansaço.

Desejo a todos uma feliz semana,

Cristina Candeias