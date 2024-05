Veja no Sapo Zen as previsões para todos os signos

A semana começa com a Lua a despedir-se do signo de Carneiro, aqui as emoções estão muito reativas.

Dia 4 temos a efeméride da Lua cheia no eixo Sagitário/Gémeos. É uma semana muito intensa, as emoções estão à flor da pele e rapidamente os exageros acontecem.

Sol e Vénus começaram a fazer uma tensão com Saturno, o que quer dizer que os signos mutáveis (Gémeos, Virgem, Sagitário e Peixes) irão passar por mais dificuldades.

O Deus da Comunicação, Mercúrio faz um bom aspeto a Úrano, a trazer excelentes ideias, que poderão ser colocadas em prática.

Plutão/Júpiter é um aspeto poderoso, que permite colocar em prática e realizar os nossos sonhos! Concretização de projetos estão muito facilitados.

Desejo a todos uma semana Feliz,

Cristina Candeias