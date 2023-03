Veja o vídeo do Sapo Zen com as previsões para todos os signos

A semana começa com a Lua a desafiar Saturno. Hoje, temos mais dificuldade em resolvermos as nossas questões. Tendência à nostalgia.

Impedimentos e dificuldades para Leão e Aquário.

Vénus em bom aspeto a Plutão, é um aspeto muito favorável para os assuntos do coração. Intensidade nas relações. Aspeto da Paixão.

A vida financeira fica mais fluída com este aspeto, crescimento material.

Facilidades para Touro- Virgem

Sol em Carneiro aproxima-se de Júpiter a trazer situações benéficas para os nativos do segundo decanato.

Assuntos pendentes, têm agora uma resolução rápida.

Dia 6: Temos a efeméride da Lua Cheia no eixo Carneiro/Balança. Esta lunação traz agitação em termos relacionais.

Mercúrio tenso com Plutão traz a precipitação, agitação em termos mentais. Palavras acutilantes, podem trazer o conflito.

Dificuldades para Touro-Aquário

Desejo a todos uma Feliz semana,

Cristina Candeias