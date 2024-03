Veja no Sapo Zen o vídeo com as previsões para todos os signos

Durante esta semana temos a efeméride muito importante que corresponde ao equinócio da primavera!

Tempo de celebração, em muitas religiões, é um momento de transição e renovação, marcando o início de uma nova estação repleta de vida, cor e esperança.

Finalmente, o Sol entra no Signo de Carneiro! Parabéns a todos os Carneiros. É tempo de desabrochar de sair do marasmo da dualidade e tomar iniciativas.

Os nativos de Peixes estão muito abençoados esta semana, devido a toda a energia que se encontra em água, Vénus está a beneficiar estes nativos.

Neptuno faz uma conjunção exata ao Sol, a trazer a sensibilidade e compreensão, mas também a tendência para pera sermos excessivamente permissivos. Facilidades: Caranguejo-Escorpião-Peixes

Júpiter aproxima-se de Úrano e está a distribuir as suas bençãos para todo o zodíaco e em especial para nativos de Touro, Virgem e Capricórnio ou com ascendentes nestes signos

Dia 21 Sol em Carneiro e Mercúrio em Carneiro irá beneficiar os nativos de fogo, Carneiro, Leão e Sagitário

Boa semana !

Cristina Candeias