A semana inicia com o Sol a desafiar Neptuno, e não é dia de fazer exigências, nem esperar tudo aquilo que os outros nunca vão dar. O dia não se apresenta rentável, aspeto de cansaço.

Marte está em Touro em oposição à Lua em Escorpião. As nossas emoções vão ser alvo de instabilidade e insegurança.

Dia 17 Vénus, a deusa do Amor, entra no signo de Caranguejo, a trazer uma maior necessidade de vivenciar o lado afetivo.

Beneficiados: Caranguejo-Escorpião-Peixes

Mercúrio tenso com Neptuno. Este aspeto confere alguma confusão, engano, dificuldade em ver a realidade das situações. Sejam prudentes.

Dia 18, Vénus tensa com Neptuno, vem expor as nossas fragilidades assim como também vem dizer onde estamos a ser iludidos.

Dia 21, temos a efeméride da Lua Cheia em Capricórnio em oposição ao Sol em Caranguejo, a terminar mais um ciclo.

Portanto, temos uma semana intensa, onde as nossas emoções vão andar oscilantes. A prudência e a calma, são fortes aliados na resolução de problemas.

Desejo a todos uma Feliz semana,

Cristina Candeias