Iniciamos a semana com a efeméride da Lua nova no signo de Caranguejo.

É o romper de novas sementes, devemos agora projetar e iniciar novos projetos.

Todos os assuntos relacionados com o lar, família e intimidade estão manifestamente bafejados.

O Sol desafia Plutão e traz constrangimentos aos nativos de Caranguejo/Capricórnio.

Situações relacionadas com autoridade e poder trazem o desconforto.

Mercúrio está tenso com Úrano, existe a precipitação na forma como comunicamos, mas também recebemos muita informação de forma intuitiva.

Marte, já se encontra no signo de Virgem a trazer energia e ação a estes nativos.

Saturno desafia Marte a trazer alguma dificuldade e inibição aos nativos do primeiro decanato de Virgem/Peixes.

Desejo a todos uma Feliz semana,

Cristina Candeias