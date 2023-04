Veja no Sapo >en o vídeo com as previsões para todos os signos

A semana inicia com a Lua no signo de Peixes a encontrar-se com Saturno e a trazer preocupações e ansiedades.

Facilidades: Caranguejo e Escorpião

Mercúrio encontra Úrano no signo de Touro, a fazer com que exista uma exaltação em termos mentais. Um fervilhar de ideias inovadoras trazem o progresso.

Facilidades: Touro-Virgem-Capricórnio.

O Sol despede-se do signo de Carneiro e confronta Plutão. Pede-se prudência com posturas rígidas e radicais.

Dificuldades Carneiro-Aquário

O Sol entra no Signo de Touro a trazer um novo ciclo de vida. Parabéns a todos os nativos.

Facilidades: Touro-Virgem

Vénus tem um encontro dissonante, com Saturno. Não crie muitas expetativas em termos relacionais.

Dificuldades: Gémeos e Peixes

E a semana termina com Mercúrio a ficar retrógrado em Touro, alerta para serem prudentes.

Dificuldades: Touro-Gémeos-Virgem

Desejo a todos uma feliz semana.

Cristina Candeias