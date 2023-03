As fases da Lua em março serão as seguintes:

- Dia 7 às 12:40 – Lua Cheia em Virgem – Põe em destaque assuntos relacionados com a saúde e a nutrição, sendo favorável para adotar rotinas mais saudáveis e para fazer exames gerais de saúde e análises para despistar eventuais problemas. Boa fase para analisar as situações em pormenor, o que permite detetar e corrigir falhas.

- Dia 13 às 16:01 – Quarto Minguante em Sagitário – Ajuda a ter força, coragem, ousadia e determinação para defender os seus direitos, especialmente no que diz respeito à sua liberdade e também ao seu livre-arbítrio. Boa fase para se libertar de padrões de comportamento que o prejudicam, de relacionamentos difíceis e de situações que de alguma forma o condicionam.

- Dia 21 às 17:23 – Lua Nova em Carneiro – Esta Lua Nova ocorre um dia depois do Equinócio da primavera e, como está no signo Carneiro, que é o primeiro do Zodíaco, é especialmente favorável no que diz respeito à dinamização de ideias e projetos e a todos os começos. É ideal para iniciar uma nova fase. Os relacionamentos e as parcerias de trabalho que forem iniciadas neste período têm boas perspetivas de crescimento e de sucesso.

- Dia 29 às 03:32 – Quarto Crescente em Caranguejo – Favorece o fortalecimento de laços emocionais, o desenvolvimento de relações, a união familiar e, também, o convívio com os filhos e a sua educação. Também enfatiza a imaginação, a criatividade e a intuição, sendo propícia para realizar trabalhos artísticos, para encontrar soluções inovadoras e para se dedicar mais à espiritualidade.

Tome nota dos melhores dias.

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas – 20, 21, 29, 30

Para dinamizar a relação – 20, 21, 22, 23, 29, 30

Para esquecer um amor – 13, 14, 21, 22

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio – 21, 22, 23

Investir num negócio – 21, 22, 23

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras – 21, 22, 23, 29

Fazer novos investimentos – 21, 22, 23

Pedir um empréstimo – 7, 8

Negociar – 7, 8, 21, 22

Assinar contratos – 7, 8, 21, 22

Fazer compras importantes – 7, 8, 21, 22

Decorar a casa – 21, 22, 29, 30

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos – 7, 8, 13, 14, 20, 21

Investir no seu visual – 21, 22

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa – 29, 30

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar – 13, 14

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês.