Muita coisa pode sofrer transformações dentro de nós, e isso irá ter um impacto na nossa vida ao longo dos próximos meses.

As fases da Lua em maio serão as seguintes:

- Dia 5 às 18:34 – Lua Cheia em Escorpião com eclipse lunar – As emoções estão exaltadas, sendo um período bastante intenso. Evite tomar atitudes drásticas ou tomar decisões nesta fase, porque as consequências podem escapar ao seu controlo. Boa fase para reacender a chama da paixão, e para explorar novos recursos financeiros. Poderá ter encontros ou reencontros marcantes e inesperados.

- Dia 12 às 15:28 – Quarto Minguante em Aquário – Favorece a libertação, o desapego e o corte com situações que trazem sofrimento ou que de alguma forma o prejudicam. Ideal para iniciar uma dieta e para se libertar de vícios. Ajuda a encarar as situações de forma mais abrangente, sem ficar paralisado pelos pormenores.

- Dia 19 às 16:53 – Lua Nova em Touro – Ajuda a progredir em situações que iniciaram no mês anterior, com a Lua Nova no mesmo signo. Transmite maior firmeza e estabilidade, ajudando a alcançar mais segurança a nível material e também na esfera afetiva.

- Dia 27 às 16:22 – Quarto Crescente em Virgem – Ajuda a pôr projetos em marcha, atendendo a todos os detalhes para que eles sejam bem-sucedidos. Favorece o cuidado com a saúde, especialmente no que diz respeito às rotinas e à alimentação.

Tome nota dos melhores dias.

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas – 19, 20, 21

Para dinamizar a relação – 5, 6, 7, 19, 20

Para esquecer um amor – 11, 12, 13

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio – 19, 20, 21

Investir num negócio – 19, 20, 21, 27, 28

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras – 5, 6, 19, 20

Fazer novos investimentos – 19, 20

Pedir um empréstimo – 19, 20, 27, 28

Negociar – 19, 20

Assinar contratos – 27, 28

Fazer compras importantes – 27, 28

Decorar a casa – 5, 6, 7, 19, 20

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos – 12, 13

Investir no seu visual – 19, 20

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa – 27, 28

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar – 12, 13

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês.