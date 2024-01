As fases da Lua em janeiro serão as seguintes:

- Dia 4 às 03:30 - Quarto Minguante em Balança – Aproveite esta fase lunar para esclarecer situações em casal ou na sua relação com as pessoas próximas, resolva conflitos e procure chegar a um consenso em assuntos nos quais haja divergências de opinião. Boa fase para proceder a uma organização do seu lar, que lhe permita tornar mais belo e agradável o espaço onde vive.

- Dia 11 às 11:57 – Lua Nova em Capricórnio – Ideal para pôr as finanças em ordem, para fazer listas e estruturar planos que favoreçam uma melhor organização de tempo e rentabilização de recursos. Resolva assuntos práticos e questões ligadas a dinheiro.

- Dia 18 às 03:52 – Quarto Crescente em Carneiro – Confere garra, coragem, energia e determinação para avançar com novos projetos e planos. Favorável para resolver assunto difíceis, para dinamizar um relacionamento, quebrando a rotina, e para investir na concretização de metas.

- Dia 25 às 17:54 – Lua Cheia em Leão – Intensa, explosiva, bombástica, acentua as emoções e faz com que tudo se revista de um forte dramatismo. Evite os exageros, procure ser mais comedida nas suas reações e não acredite em tudo o que lhe dizem, pois podem ser só promessas. Pode haver conflitos numa relação, causados por comportamentos controladores e pela necessidade de liberdade.

Tome nota dos melhores dias de janeiro.

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas – 18, 19, 25, 26

Para dinamizar a relação – 18, 19, 20, 25, 26, 27

Para esquecer um amor – 10, 11, 12

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio – 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 25, 26

Investir num negócio – 11, 12, 18, 19

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras – 11, 12, 18, 19, 25, 26

Fazer novos investimentos – 11, 12, 18, 19

Pedir um empréstimo – 11, 12

Negociar – 18, 19, 25, 26

Assinar contratos – 11, 12, 18, 19, 25, 26

Fazer compras importantes – 4, 5, 11, 12

Decorar a casa – 4, 5, 6, 25, 26

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos – 4, 5, 10, 11

Investir no seu visual – 4, 25, 26

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa – 18, 19

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar – 4, 5

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês.