As fases da Lua em dezembro serão as seguintes:

- Dia 5 às 05:49 – Quarto Minguante em Virgem – ajuda a pôr de parte vícios e hábitos nocivos, a corrigir erros alimentares e a adotar rotinas mais saudáveis.

- Dia 12 às 23:32 – Lua Nova em Sagitário – favorece o início de um trabalho, relacionamento ou projeto. Ajuda a ter coragem para sair da sua zona de conforto, a ousar e a investir em algo diferente do habitual. Acentua o poder de sedução e o espírito de conquista.

- Dia 19 às 18:39 – Quarto Crescente em Peixes – põe em destaque a intuição e faz com que esteja mais desperto para aquilo que escapa ao que é visível.

- Dia 27 às 00:33 – Lua Cheia em Caranguejo – especialmente emotiva, põe em destaque os sentimentos e ajuda a fortalecer a união em casal e também a nível familiar, mas também pode, por outro lado, exacerbar as carências afetivas e trazer atritos causados por exigências excessivas e necessidades que não são satisfeitas. Acentua a intuição e a criatividade.

Tome nota dos melhores dias.

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas – 12, 13, 14

Para dinamizar a relação – 12, 13, 19, 20

Para esquecer um amor – 5, 6

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio – 12, 13

Investir num negócio – 12, 13

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras – 12, 13

Fazer novos investimentos – 12, 13

Pedir um empréstimo – 5, 6

Negociar – 12, 13, 19, 20

Assinar contratos – 12, 13

Fazer compras importantes – 5, 6

Decorar a casa – 12, 13, 19, 20

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos – 5, 6, 12, 13

Investir no seu visual – 12, 13

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa – 19, 20

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar – 5, 6

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês.