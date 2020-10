A nossa mente estará especialmente ativa e será capaz de resolver situações complicadas e até desvendar mistérios, mas também aumenta a possibilidade de se ver envolvido em intrigas e boatos.

Mercúrio é o planeta que gravita mais próximo do Sol e é aquele que tem um movimento mais rápido, razão pela qual fica mais vezes retrógrado. Mercúrio é responsável pela comunicação e por todas as atividades associadas ao intelecto, à aprendizagem, à troca e partilha de informação, ao conhecimento. Sempre que fica retrógrado, há maiores probabilidades de enfrentarmos contratempos nestes domínios.

Mercúrio está novamente retrógrado entre 13 de outubro e 3 de novembro e encontra-se no signo Escorpião, o que nos deixa especialmente desconfiados e pode fazer com que sejam desvendados mistérios ou, por outro lado, com que se desenvolvam boatos e intrigas.

Os efeitos deste trânsito são ainda mais intensos porque Marte também está retrógrado - assim, temos a tendência para a insatisfação e para querer resolver as situações, mas nem sempre (ou quase nunca) será fácil compreender qual é o melhor caminho a seguir.

A energia de Escorpião faz com que Mercúrio, estando retrógrado, nos possa conduzir ao lado mais sombrio da nossa mente. O nativo de Escorpião atravessa, ao longo da vida, profundas transformações e, muitas vezes, deixa-se levar pela profundidade das suas emoções e pela intensidade dos seus sentimentos.

Por isso, e porque sempre que um planeta fica retrógrado ele nos conduz (ou, em alguns casos, obriga) a reavaliar situações que ficaram por resolver e a refletir sobre mudanças que podem ajudar-nos a chegar mais perto do que desejamos, Mercúrio retrógrado em Escorpião oferece-nos uma oportunidade ímpar para enfrentarmos aquilo que de mais profundo se esconde em nós e para procurarmos resolver assuntos que há muito deixamos arrastar. Esta energia deixa a nossa mente particularmente atenta a pormenores que antes nos escaparam, e especialmente astuta, o que faz com que seja mais fácil "juntar as peças do puzzle" e solucionar mistérios.

Haverá, no período entre 13 de outubro e 3 de novembro, uma energia mais voltada para descortinar tudo o que se esconde nas entrelinhas e, por isso, se tem alguma situação que há muito deseja esclarecer, deve aproveitar para se empenhar ao máximo na resolução dessa questão.

Mercúrio retrógrado em Escorpião é favorável para:

- processar emoções guardadas;

- conhecer-se melhor;

- enfrentar situações difíceis e superá-las;

- "fazer o luto" de situações e encerrar ciclos;

- fazer um processo de transformação interior;

- compreender melhor as motivações da sua mente;

- compreender melhor as motivações dos outros;

- esclarecer assuntos que ficaram por resolver;

- trabalhos de investigação, estudo e pesquisa;

- encontrar soluções para problemas difíceis;

- deixar vir ao de cima sentimentos que estavam ocultos;

- retomar o contacto com pessoas com quem deixou assuntos por resolver;

- ter uma visão mais profunda sobre as situações;

- ver para além das aparências.

Apesar de ter um forte potencial transformador que pode e deve ser usado em nosso benefício, Mercúrio retrógrado em Escorpião tem também um lado bastante pernicioso, que pode trazer alguns perigos para a nossa vida:

- aumentam as desconfianças, as suspeitas infundadas;

- aumenta a tendência para comportamentos obsessivos e doentios;

- aumenta a tendência para a insegurança e para o ciúme;

- aumenta a propensão para comportamentos autodestrutivos, nomeadamente a recaída em vícios;

- há maior tendência para haver intrigas e boatos.

Tenha maior cuidado com as suas palavras durante este período, pois elas podem ser mal-interpretadas e usadas contra si.

Escorpião é um signo de Água e, por isso, Mercúrio retrógrado neste signo ajuda-nos a aceder aos conhecimentos de forma mais intuitiva e a estar em contacto com revelações escondidas no nosso subconsciente ou no inconsciente coletivo. Aproveite esta oportunidade, pois Mercúrio só voltará a estar retrógrado num signo de Água em setembro de 2022.

Os signos que vão ser mais afetados por esta influência, e que podem senti-la com maior intensidade, são Escorpião, Touro, Leão e Aquário. Caranguejo e Peixes podem beneficiar com este aspeto, já que a sua intuição estará mais desenvolvida.

Embora Mercúrio se encontre retrógrado até ao dia 3 de novembro, entrará em Balança no dia 27 de outubro e, a partir daí, a energia altera-se.

Mercúrio retrógrado em Balança pode trazer de volta pessoas do passado, especialmente alguém com quem viveu um relacionamento amoroso. Poderá haver a oportunidade de esclarecer assuntos que ficaram em aberto ou, até, retomar uma relação que foi interrompida.