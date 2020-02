,Pela sua retrogradação (Rx), Mercúrio, Deus da mente, da comunicação, das trocas e do comércio, rege tudo o que pertence ao nosso dia a dia até dia 10 de março 2020.

Os nativos de Peixes, Gémeos e Virgem irão sentir o seu maior efeito: a sua vida irá estar mais lenta, mais parada. A vida irá questionar estes nativos sobre os seus valores, a sua forma de pensar.

Como Mercúrio rege a mente, tudo parece funcionar de uma forma um pouco difusa. Não se aconselha qualquer tipo de assinatura de contratos ou compras avultadas.

Os nativos de Peixes poderão sentir-se mais dispersos e existe uma tendência acentuada para não verem a realidade como se apresenta. Devem ser prudentes e deixar para mais tarde a resolução de problemas.

Retroceder, reorganizar, reordenar, refletir, refazer, reler, reescrever e retomar são as palavras de ordem, pois a tendência é ficarem um pouco impulsivos e irrefletidos, a falarem sem pensar, o que poderá provocar situações um pouco constrangedoras.

Pequenos acidentes podem acontecer: contratempos, atrasos na vida, no comércio em geral. A comunicação também fica dispersa e confusa. As pessoas têm tendência a ficar mais distraídas pelo que é fácil existirem trocas, enganos, perdas e esquecimentos.

São de evitar compras via internet. Todas as trocas comerciais ficam mais lentas, mais paradas.

A vida exige uma maior responsabilidade com a palavra.

Todos os assuntos onde esteja implícita a responsabilidade, a estrutura, a organização e tudo o que estiver relacionado com a base de sustentação e credibilidade têm agora a grande oportunidade de serem avaliados e ponderados, ficando sólidos no projeto de vida do ser humano.

Cristina Candeias: Astróloga desde 1996, é uma das caras mais conhecidas da astrologia nacional.