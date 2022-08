As Super Luas caraterizam-se pela sua intensidade energética e também por parecerem maiores e mais brilhantes, o que se deve ao facto de a Lua estar mais próxima da Terra. Os seus efeitos são mais intensos, duradouros e facilmente sentidos que a Lua Cheia normal, o que pode trazer maior instabilidade, nervosismo, mudanças súbitas e dificuldade em adormecer ou problemas de insónias.

Este ano, a primeira Super Lua Cheia ocorreu no dia 14 de junho e a última chega no dia 12 de agosto, encerrando um ciclo. Assuntos que começaram em junho podem agora exigir uma tomada de decisão, uma escolha, ou chegar simplesmente ao fim. Pode, também, haver novos desenvolvimentos relacionados com temas que estão em destaque na sua vida neste momento.

Esta Super Lua Cheia ocorre às 1:36 do dia 12 de agosto e está no signo Aquário, opondo-se ao Sol em Leão. Aquário é o signo que mais defende a igualdade e a liberdade, pelo que este período é particularmente favorável para a libertação de condicionalismos e amarras ou pode, também, fazê-lo sentir necessidade de reclamar o seu espaço individual de forma mais assertiva.

Em Leão, o Sol encontra-se no signo do qual é regente, o que faz com que a sua energia seja expressa de forma mais intensa e expansiva. Quando o Sol está em Leão estão favorecidas as iniciativas individuais e a expressão pessoal, as paixões, o contacto com quem amamos e, especialmente, a afirmação de tudo aquilo que nos carateriza e que nos faz ser únicos e inigualáveis.

Se deseja mudar alguma coisa na sua vida, cortar com algo que o incomoda ou avançar com uma nova ideia, um projeto, um relacionamento ou uma mudança de atitude, aproveite a poderosa energia que esta Super Lua Cheia lhe oferece e siga o seu coração, avançando.

A energia desta Super Lua Cheia pode ser muito intensa e até pesada, não só porque ainda estamos sob a influência da conjunção de Marte com Úrano e o Nodo Norte, que agitou a nossa vida, mesmo que as mudanças ainda estejam a desenrolar-se de forma gradual, e também porque Saturno está em conjunção com a Lua, o que pode fazer-nos sentir pressionados pelas responsabilidades, ou desafiados dentro das restrições que impomos a nós próprios, das condicionantes que acreditamos ter e dos nossos próprios receios e bloqueios pessoais.

Saturno obriga-nos ao amadurecimento e pode apresentar-nos desafios que visam fortalecer as nossas capacidades e aprimorar a nossa aprendizagem enquanto almas, forçando-nos a tomar decisões que, não sendo fáceis, são determinantes do rumo que a nossa vida segue. Como tal, é provável que nos próximos dias se sinta mais ansioso, até incomodado com algo que não é capaz de definir. Esta energia pode ajudá-lo a fazer mudanças radicais e a dar passos difíceis, mas cujos resultados serão sólidos e permanecerão na sua vida por bastante tempo.

Os signos que sentirão esta energia de forma especialmente intensa são Aquário, onde se encontra a Lua e Saturno, que pode estar mais limitado nas suas ações, Leão, que sentirá esta influência sobretudo na sua vida amorosa e, em particular, se tem um relacionamento amoroso, Touro, que está também a ser influenciado pela conjunção tripla de Marte, Úrano e do Nodo Norte no seu signo, e Escorpião, que pode receber uma influência catalisadora de mudanças profundas na forma como se relaciona com a sua segurança pessoal e as suas raízes.