POESIA DOS CÉUS: LUA NOVA SAGITÁRIO 13 Dez 2023

Sagitário é a Luz que se intuí, a chama que se reverencia no altar, a Visão que ilumina o caminho, e alimenta a Busca… pela Verdade, pelo Sentido, pela Lei. Dedico este texto a 3 dos meus Sagitarianos mais amados: a minha mãe Wanda, o meu Pai José e a querida Maria Flávia de Monsaraz.

No trabalho de Hércules, a Alma, em Sagitário, ele teve que se libertar da ilusão da mente inferior e conectar-se com a mente superior para se libertar. Para dessa forma, vislumbrar o verdadeiro sentido da sua. Pois sem visão, inspiração, não há sentido.

Em Sagitário, propõe-se essa conexão com a mente universal, ou mente divina se quiserem.

Mercúrio, o Deus alado psicopompo, que faz as pontes entre o humano e o divino, retrograda dia 14 Dez. para voltar a Sagitário… e fazer quadraturas a Neptuno: grande chamamento à conexão com a mente superior, universal.

Atenção, que alguns pensam que os médiuns, os videntes, clarividentes, etc (que respeito naturalmente), são de elevado calibre espiritual. Pois… não é verdade. Não é por se “falar facilmente com espíritos” ou ter visões espontâneas, ou incorporar entidades, que se é mais elevado espiritualmente.

Ás vezes, pode até ser o oposto. A elevação espiritual não é possessão, e a intuição/mente superior, não nos rouba a consciência, a identidade, ou a liberdade. Pelo contrário, só as amplia.

E esta quadratura de Neptuno a Mercúrio e à Lunação Sagitariana na sua sombra predispõe a ilusões de todo o tipo, na esfera espiritual, religiosa, da fé e das crenças.

Cuidado, pois, com os fascínios…. Claro está que nas arenas públicas, as mentiras e as meias verdades vão esgrimir-se como espadas afiadas, num redemoinho de nevoa e pretensas virtudes, a que importa estar atento.

Enquanto que o eixo de Gémeos-Sagitário ensina que “não basta saber, há que acreditar”, o regente esotérico (ao nível da Alma) deste signo é a Terra, porque, “não basta acreditar, há que trazer a Verdade à Terra”. Difícil tarefa que os mestres, místicos, esotéricos, Escolas de Mistérios, procuram fazer desde os primórdios dos Tempos.

Tempo para sonhar, reforçar a sua fé, em si, no seu projecto de vida, no seu sentido e propósito.

Sonhar em Sagitário, é planear viajar – por sinal, ainda há vagas para a Viagem a Avalon, vem connosco?

É planificar novos cursos, formações, aquisições de conhecimento sabedoria.

O regente, Júpiter, está em Terra, pedindo que sonhe, mas oc os pés no chão, ciente dos recursos; com fé, esperança, inspiração, planeie no sentido do que lhe traz mais fogo: a Vida tem que ter essa lenha invisível ateada dentro.

Marte conjunto à Lua Nova fornece energia, mas não seja apressado; com Mercúrio retrógrado, só depois de 3 de Janeiro, começará a ver o quadro com mais clareza; a ter os dados todos de que necessita para avançar com mais tracção.

É a última Lua Nova de 2023, o ano (civil) está a acabar, deixando aqui, uma ponte com o solstício dia 21 dez, dia do início do nascimento da Luz, que o cristianismo celebra a 25.

Onde temos a Vénus (em transito) em Escorpião no nosso Mapa Natal, precisamos ver como é que ela pode servir, com a sua transformação, os planetas que ela rege em Touro: Júpiter e Urano.

Da parte Sagitariana do nosso mapa, pode ser necessária alguma ação mais ou menos urgente da nossa parte, para ajudar Neptuno e Saturno em Peixes, a melhorar essa area da nossa vida.

Saturno em Peixes vai até 2025/26, levar-nos a estruturar, organizar, reforçar fundações nessa mesma área do nosso mapa.

A Lunação apoia Quíron e o Nodo Norte, que é onde somos chamados a evoluir, a crescer.

Marte em Sagitário em trígono ao Quíron, quer apoiar a cura de feridas antigas, sobretudo indicadas na parte do mapa onde temos Carneiro.

Marte, energético, ajuda a proteger as nossas fronteiras, a afirmar a nossa verdade, a canalizar adequadamente raivas antigas.

É uma lunação com um grande potencial de cura: aproveite. E vai trazer oportunidades, que é importante que agarremos, que trabalhemos, na área onde temos Sagitário, que vão apoiar a casa onde temos Carneiro (onde transita o nodo norte).

Com espírito de aventura, visão, inspiração, coragem. E apesar dos atrasos do Mercúrio retrógrado (que podem exasperar) e que nos vai mostrar onde há um “ponto cego” como aquele nos espelhos retrovisores, e vai trazer informações que, com a quadratura a neptuno podem trazer alguma decepção.

Mas Mercúrio pede revisão dos objectivos, mais tempo para maior clareza e estabilização dos planos e também faz trígono ao regente da lunação, pelo que boas notícias também virão. Que apoiarão novos começos onde temos Touro no Mapa Natal.

É a grande reflexão que nos conduz ao fim do ano civil. Assegure-se de que é responsável pelos detalhes dos seus projectos, e modo de acção, alinhados com o seu sentir, autonomia, identidade.

E prepare-se para eventuais surpresas, pois a Vida também tem planos para nós.

Siga o compasso do seu coração com a candeia Sagitariana a alumiar o Caminho!

Feliz Lua Nova,

Vera Faria Leal

Vera Faria Leal

