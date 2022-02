RATO

Anos: 1924 ​​1936 ​1948 ​1960 ​1972 ​1984 ​1996 ​2008 2021

Mês: Dezembro

Horas: 23:00-00:59

No geral é um bom ano, principalmente para a carreira, mas nem tanto para o romance.

Trabalho: Se mantiver uma atitude positiva e evitar rasgos de arrogância tudo tende a correr bem na carreira. Embora não haja grandes melhorias no plano financeiro, haverá muitas oportunidades de progressão, aprendizagens e realização. Convém fazer as coisas de forma diferente, inovar e explorar novas formas de fazer as coisas para não estagnar.

Amor: Como haverá uma maior dedicação à carreira, este nativo não vai estar muito virado para o romance, mesmo que surjam algumas oportunidades, tendem a ser superficiais. Para os nativos comprometidos nada de especial poderá acontecer, tanto no plano negativo como positivo.

Saúde: Já a saúde não estará tão boa, convém que tenhascuidados com a alimentação e não negligencies o descaso.

BÚFALO

Anos: 1925 ​​1937 ​1949 ​1961 ​1973 ​1985 ​1997 ​2009 2021

Mês: Janeiro

Horas 1:00-2:59

Neste ano os nativos de Búfalo serão agraciados por mentores ou pessoas que vão protegê-los em momentos mais difíceis. Ou seja, nas adversidades terão sempre uma espécie de estrelinha de protecção em que tudo acaba bem. Por isso, não negues ajuda. No plano social e amoroso, serás muito solicitado, usufrui desses momentos de prazer e alegria, não leves tudo tão a sério, solta-te.

Trabalho: No plano financeiro nada de novo, será um ano estável. Já na carreira, poderão haver promoções ou alguém que invista em ti. Haverá alguns desafios, mas terás apoios em momentos de aflição.

Amor: No plano amoroso, para aqueles que já estão numa relação vão continuar dedicados.

Os homens solteiros deste signo terão mais chances de iniciar uma nova relação que as mulheres. Embora haja muitas solicitações e momentos de alegria, há uma tendência para relações fugazes.

Saúde: Pode haver alguns problemas cardiovasculares e por isso, será um ano em que deves evitar excessos, principalmente de álcool e gorduras trans, ter uma dieta mais cuidada e fazer exercício.

Os anos de Tigre são tudo menos calmos, haverá uma tendência de crescimento, principalmente financeiro e científico (estudos).

As potenciais revoluções tendem a gerar transformações positivas e impulsionar a mudanças mais profundas nos paradigmas de pensamento.

Abraçar a mudança, sair da zona de conforto, abandonar a falsa segurança e não deixar escapar oportunidades de transformação são o mote do ano do Tigre.

Vais deixar passar mais uma oportunidade, por medo ou por comodismo?

Sê arrojado/a como o Tigre e votos de um ano revolucionário (no bom sentido do termo).