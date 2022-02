CÃO

Anos: 1934 ​​1946 ​1958 ​1970 ​1982 ​1994 ​2006 ​2018

Mês: Outubro

Horas: 19:00-20:59

Finalmente os nativos Cão poderão respirar de alívio, pois o ano do Búfalo não foi muito auspicioso para estes nativos. O Cão é também um grande amigo do Tigre e ambos unem-se por ideais maiores, por isso, este ano promete aventuras estimulantes ou trabalhos empolgantes.

Trabalho: Boa fortuna, promoções, trabalho estimulante e de crescimento. Os nativos de Cão poderão ver o seu percurso profissional a florescer. Atenção para a distração, pois podem perder excelentes oportunidades e não deixesde ouvir os conselhos das pessoas com mais experiência,pois o excesso de confiança pode levar a perdas financeiras. Mas no geral será um ano excelente, principalmente para todos os nativos envolvidos em profissões que exigem criatividade.

Amor: Já o romance poderá não ser tão vibrante, pois há uma tendência para auto-cuidado, visto que o ano do Búfalo desgastou bastante os nativos Cão. Os nativos que são casados poderão ser fustigados e lhes exigirem energias que não têm para dar. Mais uma vez apela à comunicação e faz entender que precisas de algum espaço, principalmente para te dedicares à carreira e negócios.

Saúde: A saúde mental pode ressentir-se, resultando em insónias, ansiedade ou depressão. Poderão também sofrer acidentes. Faz algum tipo de actividade que ajude a centrar-se como Yoga, Chi Kung ou Meditação.

PORCO

Anos: 1923 ​​1935 ​1947 ​1959 ​1971 ​1983 ​1995 ​2007

Mês: Novembro

Horas: 21:00-22:59

Um ano com aspectos positivos e menos positivos. Poderão ocorrer mudanças, de casa, de carreira ou de país. Mas há também boas “estrelinhas”.

Trabalho: Boas perspectivas, mudanças, entradas financeiras. Terás apenas de ter cuidado com as relações interpessoais que podem fustigar a tua paz, por isso, cuidado com a comunicação, principalmente com fofocas.

Amor: Será um excelente ano para o romance, estarão a brilhar de sensualidade e carisma. Já os nativos que são comprometidos e casados não será tão favorável, e podem até passar por uma pequena crise, quanto mais não seja a tentação de experimentar novas aventuras. Outra vez, a comunicação clara e sincera será a chave do sucesso.

Saúde: Como é um nativo que gosta de uma mesa farta e tem tendência para cometer excessos, cuidado que este ano, a fatura desses excessos pode bater à porta. Por mais difícil que seja, é aconselhável não cometer excessos.