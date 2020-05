A comunicação está também privilegiada, visto que é outra área de destaque para este signo. Gémeos não se contenta em aprender - ele sente necessidade de partilhar o conhecimento que adquiriu, de trocar informação, de discutir como forma de chegar a novas ideias.

Esta é a melhor altura para avançar com as suas ideias a nível de trabalho, especialmente se ele está de algum modo ligado à comunicação, ao contacto com o público ou, por outro lado, ao ensino, outra das áreas privilegiadas por Gémeos.

O dia 22 de maio, em que a Lua Nova se encontra com o Sol em Gémeos, será uma data especialmente favorável para adotar uma nova postura perante a sua vida, para assinalar uma mudança nos seus hábitos, para renovar o seu esquema de pensamento, assumindo uma nova forma de pensar sobre si próprio e sobre a sua vida.

Para além do Sol e de Mercúrio, também Vénus, que está retrógrado, se encontra em Gémeos, o que nos obriga a dar mais atenção à forma como comunicamos com aqueles que amamos. Nem sempre será fácil, mas é um processo necessário para que possam ser superadas falhas de comunicação que nos afastam dos que nos são mais chegados.

No dia 3 de junho, Vénus retrógrado forma uma conjunção com o Sol e isso pode precipitar os acontecimentos, fazendo com que venham ao nosso encontro situações que têm, tiveram, ou terão, um forte impacto nas nossas vidas. Esta data assinala o chamado "renascimento de Vénus" e isso pode fazer com que tenha início uma nova fase na nossa vida amorosa.

Por fim, também o Nodo Norte da Lua entrou recentemente em Gémeos, o que nos traz como uma espécie de "lição coletiva" a necessidade de aprender a expressar a nossa verdade de uma forma que seja eficaz e assertiva, mas também compreendida e bem recebida pelos outros.

O período em que o Sol está em Gémeos é favorável para:

- Fazer novas aprendizagens;

- Resolver assuntos pendentes;

- Experimentar novas abordagens;

- Encontrar soluções de forma original;

- Dedicar-se a atividades que estimulem a criatividade;

- Produzir trabalho criativo;

- Partilhar informação;

- Refletir sobre as suas ações e compreender os seus sentimentos e motivações;

- Expressar os seus sentimentos com clareza.

Enquanto o Sol está em Gémeos é menos aconselhável:

- Investir em assuntos que exigem minúcia e atenção (a energia de Gémeos é muito agitada e por isso será difícil manter a concentração);

- Tomar decisões importantes, porque as situações podem mudar rapidamente;

- Assumir compromissos;

- Correr riscos, porque a energia dominante é muito instável;

- Comprar casa ou apostar em investimentos.

Os signos mais favorecidos com a energia do Sol em Gémeos são Gémeos, Carneiro, Leão, Balança e Aquário.

Os signos que enfrentam maiores desafios sob esta influência são Escorpião, Virgem e Capricórnio.