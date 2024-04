“A vida faz-se de escolhas” é uma frase que ouvimos com frequência e que encerra o seu fundo de verdade. Todos os dias, a todo o momento, fazemos as nossas escolhas o que implica uma tomada de decisão. E fazemo-lo tendo em conta as nossas necessidades, aquelas que também surgem no nosso papel de consumidores. Temos uma palavra a dizer, queremos fazer-nos ouvir, eleger aquelas marcas que, objetivamente, nos são importantes. Tendo em conta estas nossas decisões, nasceu há mais de uma década a Escolha do Consumidor, um sistema de avaliação de marcas no que, realmente, importa para os consumidores.

Para aproximar o consumidor das marcas, das muitas histórias que lhes estão por detrás, dos rostos que as fazem, de todo o saber-fazer que lhes é inerente, entre outras curiosidades, a Escolha do Consumidor acaba de lançar um novo canal de comunicação com o videocast “A Nossa Escolha”. Quinzenalmente, sempre às quartas-feiras, há um novo episódio do videocast disponível nas plataformas digitais YouTube e Spotify.

O modelo encontrado para estes episódios com estreia a 10 de abril, não podia ser mais descontraído. Ricardo Martins Pereira (“O Arrumadinho), uma figura reconhecida no mundo digital e da comunicação, e fundador das revistas NiT e MAGG, vai conduzir este videocast que, na sua estreia, conta com a presença das marcas da área de saúde e bem-estar, SportZone, Medicare, BodyConcept e KeepWells. A conversa promete ser descontraída e animada e a apelar à participação ativa dos ouvintes.

“A aposta neste formato vai dar outra dimensão às marcas que estão presentes no dia a dia da maioria dos portugueses, fortalecendo assim a relação com os consumidores. Um novo meio que permite explorar os diferentes lados das marcas, ficando a conhecer um pouco dos bastidores das mesmas e quais os principais desafios que enfrentaram para chegar até onde estão hoje. Com esta iniciativa pretendemos aproximar ainda mais os consumidores das marcas para que possam descobrir quem está por detrás de algumas das suas marcas preferidas e as suas melhores histórias”, refere Cristiana Faria, Diretora de Marketing da ConsumerChoice.

Impõe-se a pergunta: Como faz a Escolha do Consumidor a seleção das marcas eleitas, considerando um universo povoado de um sem fim de referências? A resposta sintetiza-se da seguinte forma: Através de estudos independentes e objetivos, milhares de portugueses identificam os atributos que mais valorizam em determinadas categorias, ou seja, o que é mais e o que é menos relevante para se sentirem satisfeitos com uma marca.

De seguida, os consumidores classificam a importância desses atributos: avaliam várias marcas de cada categoria, recorrendo a visitas presenciais a lojas, a experimentação de produtos e serviços ou a experimentação online, sempre sem o conhecimento das marcas avaliadas, tornando o processo isento e transparente.

créditos: Escolha do Consumidor

Findo todo este processo, ser Escolha do Consumidor significa que determinada marca é a melhor na sua categoria. É uma marca que supera a concorrência nos atributos definidos pelos próprios consumidores. Contas feitas, anualmente, centenas de marcas passam e integrar este grupo de elite, da área alimentar aos produtos financeiros, dos eletrodomésticos e eletrónica aos serviços de comunicações, da imprensa à área médica, entre inúmeras outras categorias.

De resto, é possível acompanhar todas as novidades e atualizações nas redes sociais da Escolha do Consumidor, no Instagram e também no Facebook.