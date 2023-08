1. O vento conhece o meu nome, Isabel Allende

Viena, 1938. Samuel Adler tem apenas 5 anos quando o pai desaparece, na infame Noite de Cristal – a noite em que a sua família perde tudo. Procurando garantir a segurança do filho, a mãe consegue-lhe lugar num comboio que transporta crianças judias para fora do país, agora ocupado pelo regime nazi. Samuel embarca sozinho, deixando a família para trás, tendo o seu violino como única companhia.

Arizona, 2019. Anita Díaz e a mãe tentam entrar nos EUA, fugindo à violência que reina no seu país, El Salvador. No entanto, são separadas na fronteira, ao abrigo de uma nova lei que regulamenta a imigração, forçando à separação das famílias. A mãe desaparece sem deixar rasto, e Anita é colocada em sombrias instituições de acolhimento. O caso desperta a atenção de Selena Durán, uma californiana de ascendência latina, e de Frank Angileri, um promissor advogado, que tudo farão para reunir de novo mãe e filha. Juntos, vão conhecer de perto a violência que muitas mulheres sofrem em silêncio, sem que dela consigam escapar.

Entrelaçando passado e presente, O vento conhece o meu nome conta-nos a história destas duas personagens inesquecíveis, ambas em busca da família e de um lar. É uma sentida homenagem aos sacrifícios que fazemos em nome dos filhos e uma carta de amor às crianças que sobrevivem a perigos inimagináveis – sem nunca deixarem de sonhar.

Oiça um excerto aqui.

2. O sono do meu bebé, Andreia Neves

O seu bebé tem dificuldade em adormecer? Acorda frequentemente a meio da noite? Andreia Neves, cardiopneumologista especializada em sono pediátrico, ajuda-o a compreender melhor as necessidades do seu filho e partilha técnicas e estratégias para que tenham noites mais tranquilas.

Neste guia prático vai encontrar tudo o que precisa para proporcionar ao seu bebé um sono autónomo e saudável:

- As várias fases e os padrões de normalidade

- Os princípios para uma boa relação com a hora de dormir

- A melhor altura para fazer a mudança de quarto

- A solução para os despertares noturnos frequentes

- O impacto dos ecrãs

- A entrada na creche

Ajude o seu bebé a ter uma boa relação com o sono. Dormir bem é fundamental para um crescimento saudável.

Oiça um excerto aqui.

3. Conversas Com Deus - Livro I, Neale Donald Walsch

Deus foi ao seu encontro de muitas formas na sua vida, e esta é mais uma. Quantas vezes ouviu o velho ditado «Quando o aluno estiver pronto, o professor aparece»? Este livro é o nosso professor. – Neale Donald Walsch

Imagine que tinha uma longa e honesta conversa com Deus. E que, nessa conversa, abordava os temas que mais o inquietam, animam, alegram e entristecem. E imagine que Deus respondia claramente às suas perguntas…

Em Conversas com Deus, o mestre em espiritualidade Neale Donald Walsch partilha o diálogo, ao mesmo tempo profundo e descontraído, que manteve com Deus, ao longo de anos, sobre os maiores problemas que afligem a humanidade, e revela como essa conversa foi – e é – possível.

Este livro, um clássico que mudou a vida de milhões de pessoas, é uma dádiva para aqueles que gostam de fazer perguntas e que realmente querem saber as respostas, que procura.

Oiça um excerto aqui.