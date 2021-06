Este projeto diferenciador, junta Frederico Gil, Francisco Nunes e Tiago Coelho que, com a sua vasta experiência em desporto de alta competição, desenvolvimento de competências e capacidades mentais, e gestão de negócios, propõem direcionar cada cliente na descoberta de si próprio, tornando-o uma referência, com motivação, confiança, foco e atitude positiva.

As três áreas de atividade dos fundadores da Match Up são as imprescindíveis a serem trabalhadas, em conjunto, para que o objetivo seja atingido. “Trabalha a tua essência e o resto é consequência” afirma Francisco Nunes.

Body, Mindset e Pro são as 3 áreas que se juntam na Match Up, para ajudar os clientes a superar os seus limites. Através da network dos seus fundadores, a Match Up pode ainda proporcionar momentos únicos, não só com o mentor da equipa, como também com todos os que podem ajudar a alcançar a excelência a que se propõe. E como afirma Tiago Coelho: “Com foco, energia e perseverança tudo se alcança”.

Serão organizadas ‘Match Up Talks’ com convidados especialistas, peritos no tema a abordar; retiros de fim de semana, ‘Match Up – Head Up’, com formações intensivas e atividades físicas; e ainda as sessões individuais ‘Match Up – Follow Up’, que são formações completamente personalizadas, conforme as necessidades do cliente e têm a sua duração adaptada ao cliente e ao que este pretende atingir.

Qualquer destas formações pode ser adaptada para ser transmitida digitalmente, conforme o estado pandémico do País, ou a distancia do cliente. E depois, é seguir o lema de Frederico Gil: “Acreditar até ao fim, o jogo só acaba no final.”

Conheça os empreendedores

Frederico Gil, o tenista que começou a jogar com 4 anos de idade, por diversão em família, tornou-se profissional aos 18 anos, na mesma altura em que ingressou na Faculdade de Medicina em Lisboa.

Atingiu o 10º lugar ITF Juniores em 2003, o 105º ATP Doubles em 2010, ficou no 62º no ranking ATP Singles em 2011. Participou na Taça Davis no Centralito do Jamor, na final do Estoril Open 2010 e atingiu os quartos de final no Masters de Monte Carlo 2011, encontrando-se na altura entre os 8 melhores tenistas do mundo em terra batida.

Frederico Gil ajudou a elevar o nome e o estatuto do ténis em Portugal. Fez com que a nova geração acreditasse ser possível ir além de tudo o que já tinha sido conquistado internacionalmente até então.

Luta e trabalha diariamente para ser um exemplo de dedicação e profissionalismo desta modalidade, mantendo sempre o seu carácter, os seus valores e os seus princípios.

Francisco Nunes, nascido em Lisboa a 1978, é consultor motivacional em diversas empresas de imobiliária Real Estate, de empresas da indústria farmacêutica, de empresas de network marketing e de empresas de fitness.

É também Mental Coach para altos cargos empresariais e desportistas de alta competição; desenvolve cursos de formação na área de comunicação empresarial e promove retiros de meditação e encontro emocional.

Formou-se em Gestão de Marketing em 2006 pelo Instituto Português de Administração em Marketing, realizando posteriormente, uma Pós-graduação em Comunicação pela Universidade Católica Portuguesa, complementou o seu percurso com um curso de PNL (Programação Neuro Linguística) enquanto trabalhava na indústria farmacêutica e o curso de Formação de Formadores CAP à posteriori. Frequentou ainda o Tourism Program Humaniversity School for Master na Holanda.

Começou a sua atividade profissional na indústria farmacêutica, onde deu o melhor de si durante 10 anos, até que uma paixão pelo Network Marketing o levaria a abraçar uma nova área na década seguinte. Foi essa paixão que o levou a atingir o ranking mais alto da Europa na Agel, na Monavie e na Jeunesse.

Por fim, Tiago Coelho, um empreendedor nato que continua a não conseguir parar de aprender para desenvolver novos projetos. Aos 17 anos abre o seu primeiro negócio construindo um campo de paintball para os amantes da modalidade, o seu primeiro negócio de sucesso.

Seguiu empreendendo pelas mais diversas áreas: Restauração, Construção, Hotelaria, Alimentar e Network Marketing.