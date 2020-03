Joseph Lee trabalhava num restaurante de sushi como empregado de mesa. Num dia em que o seu turno não correu pelo melhor, decidiu despedir-se para realizar o seu sonho e apostar naquela que considera ser a sua verdadeira vocação, a pintura. O trabalho deste artista autodidata de ascendência asiática, que vive atualmente em Los Angeles, centra-se nos rostos e nas emoções que transmitem, que gosta de analisar.

O pintor desenvolve as suas obras a partir de fotografias que manipula através de pinceladas segmentadas, depois de escolher as cores e as técnicas de volume, e espalhando retalhos de têxteis pela tela. "Quando os meus pais emigraram para os EUA, na década de 1980, começaram por trabalhar na indústria têxtil. Nasci com isso, faz parte do meu ADN. Aplicá-los nos meus quadros transporta-me para casa", desabafa.

Desiludido com a profissão que tinha, decidiu bater com a porta e arriscar tudo, convencido do seu talento. E não se arrepende da decisão que tomou. "Voltei imediatamente para o campus [onde residia] e peguei nos pincéis", recorda. Quando vendeu o seu primeiro quadro, um dos muitos que entretanto pintou, como pode ver na galeria de imagens que se segue, teve "uma sensação incrível", admitiu em entrevista.

Numa primeira fase, Joseph Lee chegou a questionar a decisão que tinha tomado, mas o feedback que foi tendo dos que admiravam os seus quadros fê-lo mudar de ideias. "Fiquei um pouco paranóico durante uns dias, sem saber se deveria continuar ou não. Foi um impulso na minha confiança", confessou já publicamente. "E, quando estamos a iniciar-nos no mundo das artes, é tudo o que precisamos", afirma ainda o pintor.

Nos dias que correm, Joseph Lee, que já participou em exposições internacionais em diferentes partes do mundo, considera que o seu trabalho conduz a um "perfil abstrato mas completo e equilibrado", que pretende que aja como um espelho, "permitindo aos espetadores experimentarem-se a si mesmos como uma espécie de reflexão", comenta. No Instagram, onde vai revelando as novas pinturas, soma mais de 100.000 seguidores.