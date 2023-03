Já deve ter ouvido dizer que 'com a saúde não se brinca'. A verdade é que esta é uma máxima que se deve aplicar a todos os membros da família, incluindo os de quatro patas. Se já deu por si a questionar que planos de saúde existem atualmente no mercado para o seu animal de estimação, deve conhecer o ZU Health Box.

Um dos seus pontos diferenciadores é o seu formato pouco usual, que consiste numa caixa azul onde os tutores vão encontrar diferentes cartões referentes a diferentes serviços. Cada um deles pode ir sendo utilizado avulso ao longo do ano e de acordo com as necessidades específicas do seu patudo.

Direccionados para cães e gatos, o objetivo é que os seus animais possam ter vida repleta de saúde e receber os todos os cuidados necessários de uma equipa de veterinários especializados sem que isso comprometa o orçamento familiar.

Assim foram disponibilizadas quatro modalidades que se adequam às diferentes fases de vida dos animais: versão júnior para cão, versão júnior para gato, versão adulto para cão e versão adulto para gato. Serviços veterinários (vacinas, consultas e check-ups), desparasitações (interna e externas a preços especiais), banhos e tosquias (limpeza de ouvidos e corte de unhas) são alguns das opções disponíveis nesta caixa.

Outro dos benefícios verifica-se nos produtos de alimentação para cães e gatos, uma vez que todos os planos oferecem descontos e vantagens nas principais marcas de ração durante todo o ano.

O ZU Health Box pode ser subscrito diretamente nos consultórios veterinários que a rede de lojas Zu, marca de retalho da MC que se dedica ao bem-estar e aos cuidados de saúde de cães e gatos, tem espalhadas pelo país.

Para mais informações, clique aqui.