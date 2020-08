“Um dia vou querer ver um concerto dos National com a minha filha e dizer-lhe: “Vês? Também foi tudo melhor por causa deles”. Quem já acolheu na sua vida o som da banda norte-americana The National e a voz arrebatadora de Matt Berninger, compreende o porquê da referência sentida que a radialista e escritora Inês Meneses chama para o seu mais recente livro “Caderno de Encargos Sentimentais” (edição Contraponto, embora com três edições anteriores de autor).

Inês, que dá voz na Antena 1 aos programas “Fala com Ela”, “O Amor É” (a par com o psiquiatra Júlio Machado Vaz) e “PBX” (com Pedro Mexia), deixa-nos em mãos uma obra que aconchega em pouco mais de 60 páginas, pensamentos, recordatórios, desabafos. Como matéria-prima, a própria vida, o “quotidiano”, como refere Inês Meneses.

Frases escritas ao sabor dos dias, publicadas livres no Facebook, mais tarde disciplinadas na organização (até onde a disciplina pode ir), num tomo a que o escritor Valter Hugo Mãe não poupa palavras no prefácio que lhe dedica e que apelida “a ciência inteira”. O autor do livro “O Filho de Mil Homens”, deixa-nos, na abertura, à presente obra de Inês uma expressão que nos fica a bailar no espírito: “eu bem que disse que a Inês é a mais perigosa das mulheres. Fica-nos com o coração”.

Palavras que nos dão mote para a conversa que mantemos com Inês Meneses, nascida em 1971, apaixonada pela rádio desde os 16 anos, e que a propósito das palavras de Hugo Mãe, lhes vê “intuição”. Quanto ao coração: “o perigo é não o termos. O perigo é não sentir”.

E é sobre o seu/nosso sentir, aquilo que Inês nos dá no seu “Caderno”. As palavras de Inês Meneses aconchegam-se-nos numa espécie de prontuário pessoal para o futuro. A autora não deixa as palavras órfãs de ritmo. Junta-lhes uma playlist pessoal. Arcade Fire, Everything But The Girl, Nick Cave, Talking Heads, António Variações, entre muitos outros, traçam-nos uma geografia musical.

Sobre Matt Berninger, na mesma citação que acompanha a abertura desta entrevista, diz-nos Inês Meneses: “ele mantém essa capacidade de nos levar ao fundo, resgatar do fundo, deixar lá de novo e brincar com a nossa fragilidade”. E sugere-nos o tema “Fake Empire”. Como fugir, depois desta referência, daqueles primeiros versos da música que nos evoca uma geração desiludida e apática: “Stay out super late tonight/Picking apples, making pies…”

Inês dispõe-nos contra esta apatia, evoca a mudança, o empenho na superação, o amor e a entrega, mas também a aceitação, sem que para tal precisemos da unidade de medida que nivela muitas das relações sociais atuais, o like. “Os likes compram-se, o talento continua a não estar à venda…”, recorda-nos Inês.

"Sinto-me muito bem, devo dizer, mas cá em casa há sempre vida: há música e flores, há o silêncio das manhãs luminosas, há gente que traz mais vida à minha vida: a minha filha e o meu namorado". créditos: Joana Linda

Inês, por definição o caderno de encargos é documentação com orientações e referências a cumprir na conceção e execução de uma obra. No caso de um “Caderno de Encargos Sentimentais” de que obra falamos?

De um Caderno, em forma de Livro, onde se reuniram pensamentos diversos do quotidiano e a partir de onde é fácil fazer contas de subtrair ou somar. O balanço (aqui) é sempre positivo. Da falha também se ergue aprendizagem.

Depois de três edições de autor, a Inês deixou o seu “Caderno” cresceu para uma edição de maior porte, chegando a mais leitores. Fê-lo neste momento por considerar que as relações humanas são, atualmente, um território ainda mais inóspito?

De facto, a secura é grande. O vírus ainda a potenciou mais, mas também é no deserto que nascem as flores mais bonitas. A frase serviu-me de inspiração numa qualquer travessia longa. É preciso andar muito para chegarmos a algum lado. Nas relações humanas também. E há sede de sermos melhores. Reside aí a minha esperança.