No próximo dia 19 de fevereiro, entre as 10h30 e as 11h30, a Auchan promove uma talk sobre Finanças Pessoais e Poupança, com Catarina Brandão, autora do site sobre Poupanças & Finanças Pessoais Cat Poupança, no Auchan Live de Almada (no interior do hipermercado no Almada Fórum).

Nesta talk, através de uma conversa descontraída, vai ser possível saber mais sobre finanças pessoais e aprender alguns truques para conseguir poupar no dia a dia, nas contas da casa e ainda no supermercado.

Além disso, serão discutidos os pilares para uma gestão eficaz das finanças pessoais, para que todos consigam tomar melhores decisões para atingir a estabilidade e segurança financeira que tanto deseja.

O evento é gratuito e presencial, mas requer inscrição prévia.

“Cat Poupança”: Tudo começou como uma forma de ajudar os outros

Catarina Brandão é licenciada em Sociologia apesar de nunca ter exercido. Trabalha há 10 anos numa consultora onde desempenha funções de apoio administrativo e financeiro. Em outubro de 2018, criou a página no Instagram “Cat Poupança” como um hobbie, para partilhar algumas dicas de poupança e de gestão de finanças pessoais que aplicava no seu dia a dia.

Com o passar do tempo foi recebendo feedback muito positivo e apercebeu-se que, através do seu conteúdo, estava a conseguir ajudar os leitores a gerir o seu dinheiro. Assim, acabou por criar um website, uma newsletter mensal e ainda mais conteúdo.

Estudou e aprendeu novos conceitos, fez uma Masterclasses de Finanças Pessoais e tem uma Certificação em Planeamento e Gestão do Orçamento Familiar.