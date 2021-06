O relatório do Institute for Economics & Peace, que analisa 163 Estados, indica que o país mais seguro do mundo é a Islândia, seguido da Nova Zelândia, Dinamarca, Portugal e Eslovénia. De acordo com o relatório Global Peace Index 2021, Portugal é o segundo país mais seguro da União Europeia.

O mesmo documento indica ainda que o país mais inseguro do mundo é o Afeganistão.

Em comunicado sobre a divulgação do relatório, o ministro da Administração Interna refere que Portugal ser considerado um dos países mais seguros do mundo “é um ativo para a qualidade de vida dos portugueses” e constitui-se como uma vantagem competitiva face a outros países.

“A questão da segurança está muito longe de ser uma questão estritamente policial. A segurança é hoje um fator decisivo para a captação de investimento, para a captação dos turistas que esperamos voltar a ter, para o reforço da imagem global do país. Lembramo-nos facilmente de países que têm um grande potencial como o nosso, nos quais a insegurança limita o desenvolvimento económico, o investimento ou o turismo”, sublinha Eduardo Cabrita.

“Portugal registou, em 2020, os indicadores mais baixos de criminalidade desde que existe o atual modelo de registo, há mais de 30 anos. E é importante recordar que isso foi conseguido num ano tão difícil como este de pandemia que, em muitos países, contribuiu para o aumento da conflitualidade e para o aumento de algumas formas de criminalidade”, sublinha ainda o governante.

Nesta 15ª edição do Índice, que abrange 99,7% da população do mundo, conclui-se que o nível global de paz manteve a tendência de deterioração, num mundo em que os conflitos e crises surgidos na década passada começaram a diminuir e a ser substituídos por uma nova onda de tensão e incerteza em resultado da pandemia covid-19, a par das tensões crescentes entre as principais potências.

O Ministério da Administração Interna indica ainda que, em 2014, Portugal ocupava o 18.º lugar, tendo vindo a subir na tabela nos últimos anos.