Maia, Gondomar, Porto e Barcelos: a concorrência a norte está mais viva e saudável do que nunca. Entre a loja mais barata e a mais cara, a DECO descobriu diferenças de preços de 18% em Gondomar a 29% no Porto.

"A revolução no preço dos supermercados começou no norte, na zona de estreia da Mercadona, em Matosinhos e no Canidelo: aqui a concorrência foi alvo do primeiro estudo em julho. Para o segundo embate real, preparámos uma operação especial. Prometemos acompanhar a reação dos supermercados depois da primeira investida no terreno e cumprimos com um objetivo nobre: ajudar os portugueses a poupar no cabaz de Natal", refere a DECO em comunicado.

Com a estreia em Portugal da cadeia espanhola de supermercados Mercadona, a DECO decidiu investigar se existem diferenças significativas entre os preços da Mercadona e da concorrência na zona envolvente.

Para isso comparou as seguintes lojas: Aldi, Auchan, Continente, Continente Modelo, Coviran, El Corte Inglés, E.Leclerc, Froiz, Intermarché, Intermarché Super, Lidl, Mercadona, Minipreço, Minipreço Family, Pingo Doce, Spar e Supercor. "Considerámos as principais lojas num raio até 15 km das novas lojas Mercadona com o foco nas áreas de concorrência direta. O supermercado Mercadona continua muito longe de revolucionar ao nível dos preços", informa a DECO.

"Analisámos a zona envolvente de quatro novas lojas Mercadona. Selecionámos as lojas concorrentes mais relevantes e mais próximas. Descobrimos a maior disparidade de preços nas lojas das zonas da Maia e do Porto. Na Maia, a diferença chega a ser de 21% (Spar) e no Porto atinge os 29% (Supercor). Pelo contrário, a zona analisada com a menor diferença de valores é Gondomar. No máximo, encontrámos duas lojas com 18% de diferença para o cabaz total", lê-se na nota.

Numa análise global da corrida pelas lojas, o Minipreço sai como o grande vencedor dos preços mais baixos no Porto e em Barcelos (Braga) para o cabaz considerado. Em Gondomar, todos os supermercados analisados situam-se entre 700 metros e 9 km do novo supermercado Mercadona. Quase metade das lojas investigadas ficam a menos de 2,1 km da Mercadona. Aqui, a loja mais barata para comprar o cabaz de Natal é o Intermarché, na R. Gil Vicente, seguido do E.Leclerc (Rua Tristão Vaz Teixeira) com preços 3% mais caros. Pelo contrário, as lojas mais caras para adquirir o cabaz são o Pingo Doce e o El Corte Inglés, ambas com preços 18% mais caros.